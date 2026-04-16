Roland Garros se dispara en premios: Casi 62 millones de euros

Roland Garros ya calienta motores para su edición de 2026. Amélie Mauresmo, directora del torneo, y Gilles Moretton presentaron las principales novedades del Grand Slam parisino, con aumentos económicos históricos y varios homenajes a figuras emblemáticas.

La organización anunció un montante total de 61,723 millones de euros en premios, lo que supone un incremento del 9,53% respecto al pasado año. El objetivo, según explicaron, es seguir apoyando especialmente a los jugadores de rondas previas y primeras eliminatorias.

La fase previa verá crecer sus premios un 12,9%, mientras que el cuadro principal aumenta un 10,1%. Las tres primeras rondas individuales serán las más beneficiadas, con subidas de entre el 11% y el 11,5%.

También habrá mejoras en dobles, con un incremento del 3,9%, y en las competiciones adaptadas de tenis en silla de ruedas y quad, que alcanzarán más de un millón de euros.

ADIOS A LEYENDAS

Pero Roland Garros no solo mira al futuro. También quiere honrar su historia y a varios nombres propios del torneo.

El jueves 4 de junio se celebrará un homenaje a Caroline Garcia entre las semifinales femeninas, reconociendo una trayectoria de 19 temporadas y su retirada en 2025.

Además, el 26 de mayo se recordará el 70 aniversario del triunfo de Althea Gibson en París, cuando se convirtió en la primera mujer negra en conquistar un Grand Slam individual.

Stan Wawrinka cae en su debut en Barcelona / SEBASTIEN NOGIER

En el cuadro masculino, 2026 marcará la despedida de Stan Wawrinka, campeón en 2015 y finalista en 2017, que disputará su 21º y último Roland Garros. El suizo será homenajeado tras su último partido en Porte d’Auteuil.

También dirá adiós a la arcilla parisina Gaël Monfils, que tendrá incluso una noche especial el 21 de mayo en la Philippe Chatrier junto a amigos, artistas y grandes figuras del tenis.

“Será una noche muy especial”, avanzó Mauresmo sobre el evento dedicado al francés.

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Roland Garros prepara así una edición cargada de emoción, memoria y ambición, combinando el reconocimiento a sus leyendas con un nuevo impulso económico para el circuito.