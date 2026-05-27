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ROLAND GARROS

Roland Garros en directo hoy: Última hora y resultados en vivo con Jódar, Djokovic y Zverev

Última hora y resultados de la tercera jornada de Roland Garros de este miércoles 27 de mayo

Kaitlin Quevedo durante el Mutua Madrid Open

Kaitlin Quevedo durante el Mutua Madrid Open / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Sigue en directo la jornada de Roland Garros de este miércoles 27 de mayo.

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