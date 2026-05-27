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ROLAND GARROS
Roland Garros en directo hoy: Última hora y resultados en vivo con Jódar, Djokovic y Zverev
Última hora y resultados de la tercera jornada de Roland Garros de este miércoles 27 de mayo
Sigue en directo la jornada de Roland Garros de este miércoles 27 de mayo.
MARCADORES EN DIRECTO
Cuadro masculino
Finalizados
- De Miñaur A. a Blockx A. (walkover)
- Tirante T. A. a Davidovich A. 7-6 / 7-6 / 6-1 / 6-3
- De Jong J. a Cina F. 6-3 / 6-1 / 6-3
En juego
- Khachanov K. vs Trungelliti M. 7-6 / 5-7 / 6-1 / 5-5
- Ugo Carabelli C. vs Rublev A. 1-6 / 6-1 / 2-5
- Mensik J. a Navone M. 6-3 / 2-5
Cuadro femenino
Finalizados
- Korpatsch T. a Wang Xin. 6-2 / 2-6 / 6-3
- Bencic B. a McNally C. 6-4 / 6-0
- Swiatek I. a Bejlek S. 6-2 / 6-3
- Stearns P. a Snigur D. 6-4 / 6-0
En juego
- Linette M. a Ostapenko J. 6-2
- Svitolina E. a Quevedo K. 6-0 / 0-1
- Golubic V. a Parks A. 6-2
- Kostyuk M. vs Volynets K. 1-1
- Bouzkova M. a Jones F. 1-0
ROSCO PARA QUEVEDO
Pues se lleva un rosco Kaitlin quevedo en el primer set, pero suma el primer juego del segundo.
QUEVEDO EN JUEGO
Ya juega Kaitlin Quevedo su partido de segunda ronda contra Elina Svitlonia. La ucraniana es claramente la favorita y está imponiendo su ley en este inicio de partido. 3-0 ya en el primer set
DAVIDOVICH DICE ADIÓS
Se va otro representante de La Armada. Alejandro Davidovich Fokina cae finalmente ante Tirante en cuatro sets y dice adiós con problemas físicos evidentes de un nuevo Roland Garros pésimo para sus intereses.
Jesper de Jong avanza
El neerlandés venció por 0-3 al italiano Cina (3-6, 1-6 y 3-6) y ya está en la siguiente ronda.
Atención médica para Davidovich (1-2 vs Tirante)
Pequeño impás para el malagueño, que sigue adelante en el partido... aunque cuesta arriba: pierde 0-1 en el cuarto set.
Tercer set para Tirante
En problemas Davidovich: se lleva también el argentino la tercera manga por 1-6. Nos vamos al cuarto con el malagueño teniéndolo complicado.
Segundo set para Tirante (1-1) ante Davidovich
Revés para el malagueño en el segundo set, que se lleva el argentino por 6-7. Empatados se van a la tercera manga.
¡Davidovich, en ventaja!
Primer set para el tenista español, que vence por 6-4. Ahora, en la segunda manga, lidera por 1-0. En otras pistas, De Jong y el italiano Cina igualan 3-3, mientras Khachanov y Trungeliti mantienen un disputado primer set por 4-3 en favor del primero.
Davidovich, en acción
Davidovich -Tirante ya está en juego. Primer set, de momento, 2-1 para el español. Al tiempo, Khachanov también está en la primera manga con el argentino Trungelliti, venciéndole por 2-0.
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