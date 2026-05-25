En directo
ROLAND GARROS
Roland Garros, en directo hoy: Partidos y resultados con Jódar, Ruud y Swiatek
Sigue la jornada de este lunes 25 de mayo en Roland Garros 2026
Última hora y resultados en vivo de la segunda jornada de Roland Garros 2026 hoy lunes 25 de mayo.
Partidos femeninos en juego
Samsonova - Teichmann (2-4)
Bandecchi - Bucsa (2-1)
Chwalinska - Zheng (3-1)
Kasatkina - Sonmez (1-2)
Paolini - Yastremska (3-2)
Partidos masculinos en juego
Carreño - Lehecka (2-2)
De Miñaur - Samuel (2-2)
Rinderknech - Rodionov (1-2)
Shevchenko - Michelsen (1-4)
Fucsovics - Berrettini (2-1)
Van Assche - Gaubas (1-2)
Muchos partidos ya en juego. Pablo Carreño ya está disputando su partido contra Jiri Lehecka, mientras que Cristina Bucsa está haciendo lo propio contra la suiza Susan Bandecchi. Igualdad en ambos encuentros. Sin breaks iniciales.
¡Muy buenos días a todos! Segunda jornada de Roland Garros en París, lo que supone el debut de muchos tenistas, algunos de ellos españoles. Rafa Jódar iniciará su andadura en el torneo contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic. También será el estreno de Pablo Carreño, Jaume Munar, Roberto Bautista, Dani Mérida y Cristina Bucsa. ¡Empezamos!
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