Roland Garros, en directo hoy: Partidos y resultados con Jódar, Ruud y Swiatek

¡Muy buenos días a todos! Segunda jornada de Roland Garros en París, lo que supone el debut de muchos tenistas, algunos de ellos españoles. Rafa Jódar iniciará su andadura en el torneo contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic. También será el estreno de Pablo Carreño, Jaume Munar, Roberto Bautista, Dani Mérida y Cristina Bucsa. ¡Empezamos!