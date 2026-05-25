Roland Garros se despide de su campeón más inesperado: Wawrinka cae en su último baile en París

Seguramente le hubiera gustado despedirse más adelante: avanzando alguna ronda y, en un caso ideal, poner el punto y final en la Phillipe Chatrier. Pero no fue así. Stan Wawrinka cayó en su debut en Roland Garros contra el neerlandés Jesper de Jong (3-6, 6-3, 3-6, 4-6) y disputó el último partido de su carrera en el Grand Slam parisino. Al menos lo hizo batallando.

El partido del suizo iba a ser diferente al que acabó siendo. El sorteo regaló al aficionado del tenis un Wawrinka-Fils en primera ronda, aunque el francés se bajó del torneo a última hora y dejó a la Phillipe Chatrier sin el partido del día. Y es que, teniendo en cuenta que Wawrinka es una leyenda en París y Fils el jugador local más valorado, era evidente que el partido se jugaría en la Pista Central.

Tras perder el duelo final contra De Jong, el tenista suizo recibió una tremenda ovación del público y no pudo evitar emocionarse en pista. Además, la organización del torneo preparó un vídeo en el que aparecían varias leyendas de este deporte, como Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal o Gael Monfils poniendo en valor la carrera de 'Stan The Man'.

"¡Stan The Man! Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por este deporte. Simplemente estoy feliz de haber compartido vestuario, entrenamientos y torneos contigo y poder aprender de ti bien de cerca. Así que muchas gracias y te deseo lo mejor en tu siguiente etapa", dijo Carlos Alcaraz en la dedicatoria, en la que aparecían tanto él como Jannik Sinner.

Precisamente, uno de los deseos de Wawrinka antes de retirarse del tenis es el de enfrentarse a Carlos Alcaraz. El suizo lo ha comentado en más de una ocasión durante los últimos meses. Sin embargo, queda poco para la retirada del jugador de Lausana y la lesión del murciano hace más difícil que se dé esta posibilidad antes de finalizar la temporada.

"Es difícil decir adiós a este lugar, gracias a todos los que trabajan en este torneo en el que tantas emociones he vivido. Gracias por lo que hacéis por el tenis, por torneos como este quería ser tenista profesional. Crecí viendo Roland Garros de pequeño y quería jugar aquí, así que gracias por hacer mis sueños realidad", comentó Wawrinka a pie de pista.

Un torneo para el recuerdo

Wawrinka conquistó Roland Garros en el año 2015 en una final increíble en la que pasó por encima a Novak Djokovic. Par poner en valor la victoria, en aquel momento el serbio llevaba 28 partidos consecutivos ganados y se jugaba inscribir por primera vez su nombre en la Copa de los Mosqueteros. Nunca había ganado el Grand Slam parisino.

Stan sabía que solo podía ganar el partido siendo agresivo y conectó el doble de ganadores que el serbio. Un partido que siempre se recordará por el insólito campeón y la belleza de un revés a una mano en peligro de extinción. Wawrinka se despide para siempre de Roland Garros, aunque su nombre también perdurará para siempre en los libros de historia del tenis.