Roland Garros se convierte en un infierno: ¡13 grados por encimo de lo habitual!

El calor extremo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición de Roland Garros. La ciudad de Paris permanece este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas, con registros hasta 13 grados por encima de lo habitual para esta época del año.

Ante esta situación, la Federación Francesa de Tenis activó un protocolo especial para controlar el impacto del calor tanto en jugadores como en espectadores del torneo parisino.

La organización monitoriza constantemente el índice WBGT, un sistema que mide el estrés térmico teniendo en cuenta factores como la temperatura ambiente, la humedad, la radiación solar o el viento. “Las mediciones se realizan continuamente durante toda la jornada”, explicó la FFT.

Con máximas previstas de hasta 34 grados durante la tarde, las condiciones son especialmente duras en las pistas exteriores sin cubierta, donde miles de aficionados y jugadores permanecen expuestos directamente al sol.

La preocupación aumentó después de que el canadiense Gabriel Diallo se retirara este domingo de su partido ante James Duckworth tras sufrir un golpe de calor.

El protocolo climático de Roland Garros contempla pausas especiales si el índice WBGT supera ciertos límites. Tanto en el cuadro masculino como en el femenino se permitirá un descanso de diez minutos si alguno de los jugadores lo solicita cuando el nivel alcance los 30,1 grados WBGT.

En el tenis femenino, esa pausa se aplicaría entre el segundo y el tercer set; en el masculino, entre el tercero y el cuarto.

La suspensión temporal de los partidos llegaría si el índice alcanza los 32,2 grados WBGT, equivalentes aproximadamente a 37,7 grados de temperatura ambiente.

La FFT recordó además que la decisión final siempre quedará en manos del juez árbitro del torneo.

“El juez árbitro tomará la última decisión ante cualquier duda relacionada con las condiciones extremas”, señaló la federación francesa.

Según explicó Meteo-France, esta ola de calor anómala para finales de mayo se debe a una masa de aire cálido procedente del norte de África que ha quedado atrapada sobre Francia por un potente anticiclón.