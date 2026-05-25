Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convocatoria Lista de la FuentePróximo partido EspañaPartidos Roland GarrosOrden Juego Roland GarrosPróximo partido Jódar Roland GarrosBarça descensoPaula BlasiEnrique RiquelmeGiro Italia hoyEtapa 16 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaPS StoreEstonia - España Europeo Sub-17Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Mercado Fichajes
instagramlinkedin

ROLAND GARROS

Roland Garros se convierte en un infierno: ¡13 grados por encimo de lo habitual!

La Federación Francesa de Tenis activó un protocolo especial que incluye pausas de diez minutos si el índice WBGT alcanza los 30,1 grados

Kasatkina, afectada por el intenso calor de París

Kasatkina, afectada por el intenso calor de París / EFE

Albert Briva

Albert Briva

El calor extremo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición de Roland Garros. La ciudad de Paris permanece este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas, con registros hasta 13 grados por encima de lo habitual para esta época del año.

Ante esta situación, la Federación Francesa de Tenis activó un protocolo especial para controlar el impacto del calor tanto en jugadores como en espectadores del torneo parisino.

La organización monitoriza constantemente el índice WBGT, un sistema que mide el estrés térmico teniendo en cuenta factores como la temperatura ambiente, la humedad, la radiación solar o el viento. “Las mediciones se realizan continuamente durante toda la jornada”, explicó la FFT.

Con máximas previstas de hasta 34 grados durante la tarde, las condiciones son especialmente duras en las pistas exteriores sin cubierta, donde miles de aficionados y jugadores permanecen expuestos directamente al sol.

La preocupación aumentó después de que el canadiense Gabriel Diallo se retirara este domingo de su partido ante James Duckworth tras sufrir un golpe de calor.

El protocolo climático de Roland Garros contempla pausas especiales si el índice WBGT supera ciertos límites. Tanto en el cuadro masculino como en el femenino se permitirá un descanso de diez minutos si alguno de los jugadores lo solicita cuando el nivel alcance los 30,1 grados WBGT.

En el tenis femenino, esa pausa se aplicaría entre el segundo y el tercer set; en el masculino, entre el tercero y el cuarto.

La suspensión temporal de los partidos llegaría si el índice alcanza los 32,2 grados WBGT, equivalentes aproximadamente a 37,7 grados de temperatura ambiente.

La FFT recordó además que la decisión final siempre quedará en manos del juez árbitro del torneo.

El juez árbitro tomará la última decisión ante cualquier duda relacionada con las condiciones extremas”, señaló la federación francesa.

Noticias relacionadas y más

Según explicó Meteo-France, esta ola de calor anómala para finales de mayo se debe a una masa de aire cálido procedente del norte de África que ha quedado atrapada sobre Francia por un potente anticiclón.

TEMAS