Roland Garros 2026 está a la vuelta de la esquina. Una temporada más, el Grand Slam francés abrirá sus puertas para la disputa de una nueva edición, donde Jannik Sinner será el principal favorito al título tras la ausencia de Carlos Alcaraz.

El número uno llega a París en un estado de forma pletórico. Campeón en el Masters 1000 de Roma ante su público, el italiano quiere sacarse la espinita tras perder la final del año pasado contra Carlos Alcaraz, un partido donde tuvo hasta tres bolas de partido para ganar. Más fácil lo tendrá en esta edición, donde el murciano no comparecerá debido a sus problemas de muñeca y el cuadro será mucho más asequible para Sinner si quiere levantar su quinto Grand Slam.

Quien sí estará será Rafa Jódar, la gran esperanza española de cara a Roland Garros. El madrileño ha cuajado una primera parte de año ilusionante y se postula como una de las grandes alternativas a Sinner si el italiano no es capaz de dar el nivel que tiene a todo el mundo acostumbrados. El español es consciente de que puede hacer un buen papel en París y quiere responder a las expectativas con un torneo a la altura.

Jannik Sinner hizo historia en Roma / RICCARDO ANTIMIANI

Roland Garros es el segundo Grand Slam de la temporada tras el Open de Australia. Carlos Alcaraz consiguió el título en Melbourne tras una brillante final ante Jannik Sinner, aunque el inicio de la gira de tierra trajo la lesión del murciano y su racha se frenó en seco. Sin el español en el camino, Sinner recuperó sin oposición el número uno del ranking y se postula como gran favorito de cara a Roland Garros, el último grande que le falta en el palmarés.

¿Cuándo empieza Roland Garros 2026?

Roland Garros 2026 se disputará del domingo 24 de mayo al domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. El torneo contará con la presencia de Jannik Sinner como cabeza de serie del cuadro y con Rafa Jódar como gran esperanza española en París.

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.