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ROLAND GARROS
Roland Garros 2026 en directo hoy: Sigue la jornada con Davidovich, Zverev y Djokovic en vivo y online
Sigue la jornada de este domingo 24 de mayo en Roland Garros 2026
Última hora y resultados en vivo de la primera jornada de Roland Garros 2026 hoy domingo 24 de mayo.
ORDEN DE JUEGO
Debut de tres españoles en este turno inicial. Davidovich, Pablo Llamas y la recién llegada Selekhmeteva. Este es el orden completo:
Pista Philippe-Chatrier (12:00)
- [Q] Sinja Kraus vs [11] Belinda Bencic
- Benjamin Bonzi vs [2] Alexander Zverev
- [8] Mirra Andreeva vs [WC] Fiona Ferro
- No antes de 20:15: Giovanni Mpetshi Perricard vs [3] Novak Djokovic
Pista Suzanne-Lenglen (11:00)
- [13] Karen Khachanov vs [WC] Arthur Gea
- [26] Hailey Baptiste vs Barbora Krejcikova
- [7] Taylor Fritz vs [WC] Nishesh Basavareddy
- [WC] Ksenia Efremova vs [18] Sorana Cirstea
Pista Simonne-Mathieu (11:00)
- [15] Marta Kostyuk vs Oksana Selekhmeteva
- Katie Volynets vs [WC] Clara Burel
- [WC] Titouan Droguet vs [26] Jakub Mensik
- [28] Joao Fonseca vs [Q] Luka Pavlovic
Pista 14 (11:00)
- [21] Alejandro Davidovich Fokina vs Damir Dzumhur
- Francesca Jones vs Beatriz Haddad Maia
- Sofia Kenin vs Peyton Stearns
- Lorenzo Sonego vs [Q] Pierre-Hugues Herbert
Pista 7 (11:00)
- Ajla Tomljanovic vs Caty Mcnally
- Tereza Valentova vs Magda Linette
- Quentin Halys vs Mattia Bellucci
- [Q] Hugo Dellien vs Valentin Royer
Pista 6 (11:00)
- [Q] Lucia Bronzetti vs [27] Marie Bouzkova
- [Q] Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
- [Q] Federico Cina vs Reilly Opelka
- Sara Bejlek vs [Q] Sloane Stephens
Pista 8 (11:00)
- Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
- Danka Kovinic vs [Q] Xiyu Wang
- Sara Sorribes Tormo vs Tamara Korpatsch
- Alexander Blockx vs [LL] Coleman Wong
Pista 9 (11:00)
- Lilli Tagger vs [32] Xinyu Wang
- Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva
- [Q] Michael Zheng vs Dino Prizmic
- Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Pista 12 (11:00)
- James Duckworth vs Gabriel Diallo
- Tomas Machac vs Zizou Bergs
- Magdalena Frech vs Elena-Gabriela Ruse
- [21] Clara Tauson vs Daria Snigur
Pista 13 (11:00)
- [Q] Pablo Llamas Ruiz vs Thiago Agustin Tirante
- [23] Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
- Emma Raducanu vs Solana Sierra
- [Q] Marina Bassols Ribera vs Emiliana Arango
EMPIEZA RG 2026
Muy buenos días y bienvenidos a la primera jornada de Roland Garros 2026.
Hoy, domingo 24 de mayo, París vuelve a abrir sus puertas al mejor torneo de tenis sobre tierra batida con un primer día lleno de alicientes.
Debutan Davidovich, Zverv y Djokovic entre muchos otros.
¡Qué empiece el espectáculo!
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