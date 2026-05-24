Roland Garros 2026 en directo hoy: Sigue la jornada con Davidovich, Zverev y Djokovic en vivo y online

EMPIEZA RG 2026

Muy buenos días y bienvenidos a la primera jornada de Roland Garros 2026.

Hoy, domingo 24 de mayo, París vuelve a abrir sus puertas al mejor torneo de tenis sobre tierra batida con un primer día lleno de alicientes.

Debutan Davidovich, Zverv y Djokovic entre muchos otros.

¡Qué empiece el espectáculo!