Roger Federer: “El ascenso de Rafa Jódar ha sido increíble, hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho“

Tras realizarse el sorteo del cuadro individual y los posibles cruces de los cabezas de serie, Nueva York calienta motores para el último Grand Slam del año. Después de una temporada marcada por el rendimiento irregular de los top del ránking, todo puede pasar en la Gran Manzana.

Con Zverev, Alcaraz y Djokovic como los claros favoritos para brillar en las pistas duras del USTA Billie Jean King, ya son muchos los que han lanzado sus apuestas sobre quién se llevará el último grande a casa.

Entre ellos, el exnúmero uno del tenis, Roger Federer. El suizo regresó de forma fugaz a las pistas para disputar un par de exhibiciones en el mismo lugar en el que se coronó cinco veces como campeón y donde ahora se ha mojado para hablar de las aspiraciones al título de Alcaraz y la irrupción de Rafael Jódar.

Alcaraz y Jódar los candidatos de Federer

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar son las dos grandes esperanzas españolas para ganar. Incluso fue el exnúmero uno quien eligió a los dos jóvenes como los candidatos que más le están llamando la atención y, sobre todo, ensalzó el astronómico crecimiento que ha experimentado Rafael Jódar.

"Creo que el ascenso de Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho", explicaba Roger. Y es cierto que el de Leganés ha experimentado uno de los mejores ascensos vistos: "La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble", aseguraba el suizo.

Alcaraz durante el torneo de dobles mixto en el US Open / US OPEN

Por otro lado, Alcaraz afronta el US Open después de casi cinco meses sin competir en el circuito. Se perdió Roland Garros, Wimbledon y otras citas como Cincinnati. Llega al US Open casi sin rodaje, pero la esperanza es lo último que se pierde con Carlitos.

"Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo"

Sin Sinner en el camino, si Carlos consigue encontrarse cómodo, Federer sí lo ve como uno de los candidatos al título: "Creo que depende. ¿Cuánto ha estado entrenando? ¿Ha podido entrenar al máximo? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Una semana? ¿Un mes? Creo que eso marca la diferencia".

A pesar de que el equipo de Carlos ha mantenido mucha discreción, han ido compartiendo pequeñas píldoras de los entrenamientos del murciano, donde se podía intuir que iba por el buen camino: "Si solo ha sido una semana, creo que será muy complicado".

Para añadir: "Si ha sido un mes, le doy buenas opciones de encontrar su ritmo pronto. Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo", refiriéndose a la cantidad de entrenamientos realizados.

Al final, a lo que apunta Federer es a la calidad de estos entrenamientos para conseguir buenos resultados en Nueva York: "Si ha tenido un mes de entrenamientos de calidad, o al menos más de una semana, creo que eso le ayudará realmente a sentir que puede ganar el torneo".

Opciones para Shelton y Fonseca también

También confía en el talento de otros jóvenes tenistas para conseguir buenos resultados en este major: "También me gusta Ben y me gusta ver jugar a Fonseca. Son grandes pegadores, jugadores que buscan golpes importantes y que además tienen grandes personalidades".

Tras unos dobles mixtos sensacionales, el cuadro individual tendrá lugar del 30 de agosto al 13 de septiembre, donde en los primeros encuentros se podrá valorar el estado de Alcaraz y si Jódar seguirá cosechando grandes encuentros.