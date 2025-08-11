¡Roger Federer anuncia su 'vuelta' al tenis!

Roger Federer, una de las mayores leyendas del tenis, regresa a las pistas para disputar un partido de exhibición de dobles en el Masters 1000 de Shanghai, que tendrá lugar del 1 al 12 de octubre. El suizo, que se retiró del tenis en 2022 tras disputar la Laver Cup, volverá a jugar un partido que promete ser todo un espectáculo junto a los actores Wu Lei y Donnie Yen, y la extenista Zheng Jie.

Aunque su vuelta sea en un contexto amistoso y no competitivo, esta noticia ha conseguido revolucionar el mundo del tenis. El anuncio de esta exhibición lo han hecho a través de un vídeo en redes sociales donde el jugador demostraba su ilusión por disputar un partido en la pista central del Qizhong Stadium. "Hola, soy Roger, y estoy muy contento de volver al Estadio Qizhong de Shanghái para disputar el Rolex Shanghai Masters. Shanghái siempre ha sido un lugar especial para mí, con grandes aficionados, recuerdos inolvidables y un verdadero amor por el tenis", expresaba feliz en el vídeo el suizo.

Federer consiguió conquistar hasta en dos ocasiones la victoria en el Masters 1000 de Shanghai, la primera en 2014 y después en 2017. Además de ser finalista del torneo en 2010 y 2015. La organización del evento quiere honrar el legado del exnúmero uno del mundo y ganador de 20 Grand Slams con su participación en las pistas de Shanghai.

Tras su retirada, en pocas ocasiones hemos visto a Roger en una pista de tenis, las dos más destacadas fueron en el homenaje a Rafa Nadal en la Philippe-Chatrier donde estuvo acompañado de Novak Djokovic y Andy Murray, y la más reciente, en el palco real de la hierba de Wimbledon, donde acudió como público en los partidos de Sinner, Andreeva y Djokovic.