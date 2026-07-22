Roger Federer abre las puertas de su legendaria carrera en una serie inédita antes de entrar en el Salón de la Fama

Roger Federer vuelve a situarse en el centro de la actualidad tenística con el estreno de Road to Newport, una nueva serie documental en la que el extenista suizo repasa en primera persona los momentos que marcaron su extraordinaria trayectoria profesional. El primer episodio ya está disponible y sirve como punto de partida de una producción especial que acompañará al ganador de 20 títulos de Grand Slam en el camino hacia su ingreso en el International Tennis Hall of Fame.

Producida por el propio International Tennis Hall of Fame, la serie está compuesta por seis episodios que se publicarán semanalmente en su canal de YouTube y en sus diferentes perfiles de redes sociales. El proyecto permitirá a los aficionados conocer la versión más personal de Federer sobre algunos de los partidos, decisiones y experiencias que lo llevaron desde sus primeros pasos como joven jugador en Suiza hasta convertirse en uno de los deportistas más reconocidos e influyentes del mundo.

A lo largo de Road to Newport, Federer recuerda los principales hitos de una carrera que cambió la historia del tenis. Entre ellos figura su primera conquista de Wimbledon en 2003, título con el que inició una etapa de dominio y confirmó su llegada definitiva a la élite. La serie también recorrerá sus grandes rivalidades, la evolución de su juego y las victorias que ayudaron a construir una de las trayectorias más admiradas del deporte contemporáneo.

Roger Federer, presente en Wimbledon / EUROPA PRESS

La serie no se limitará a sus éxitos dentro de la pista. También analizará la dimensión de Federer como figura global, su estrecha relación con los aficionados y el trabajo desarrollado a través de su fundación. El objetivo es mostrar a la persona que existe detrás del campeón, profundizando en las relaciones, los aprendizajes y las circunstancias que influyeron en su camino hacia la grandeza.

Road to Newport está dirigida por Katie Walsh, directora y productora reconocida con premios Peabody y Emmy. Entre sus trabajos más destacados se encuentra Simone Biles Rising, la serie documental de Netflix centrada en la gimnasta estadounidense. Walsh recibió por este proyecto el Gracie Award a la mejor dirección, además de dos galardones en los Critics Choice Awards.

La realizadora ha señalado que la historia de Federer va mucho más allá de sus logros deportivos y que uno de los grandes retos de la producción fue profundizar en las experiencias y relaciones que definieron su recorrido. La narración en primera persona permitirá que el público se acerque de una forma más íntima a episodios ya conocidos y a otros aspectos menos visibles de la vida y la carrera del tenista suizo.

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Los capítulos se estrenarán semanalmente como antesala de la ceremonia de ingreso de la promoción de 2026 en el International Tennis Hall of Fame. La celebración tendrá lugar en Newport, Rhode Island, entre los días 27 y 29 de agosto, cuando Federer recibirá uno de los mayores reconocimientos existentes en el mundo del tenis y pasará a formar parte oficialmente del grupo de leyendas homenajeadas por la institución.