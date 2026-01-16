¿Quién es Rod Laver? El tenista de leyenda que ganó dos veces el Grand Slam y da nombre a la pista central del Open de Australia

Rodney George Laver (Rockhampton, 87 años), más conocido como Rod Laver, se ha ganado una plaza de honor en el Olimpo del tenis. El australiano, que vivió los primeros pasos de la Era Open, completó una carrera de leyenda en la que dejó algunos registros que a dia de hoy ninguna de las grandes raquetas que han pasado por el circuito han sido capaces de superar.

Tercero de una familia de cuatro hermanos, Rod Laver tuvo que transitar entre el amateurismo y el tenis profesional. Con apenas 18 años tuvo que tomar la difícil decisión de apostar por dedicarse de pleno a un deporte mucho peor remunerado que en la actualidad y, tras unos años como amateur, terminó dando el salto a la élite en 1962 para convertirse en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Los números hablan por sí solos. A lo largo de su trayectoria en el circuito, Rod Laver conquistó 11 Grand Slams y la friolera de 200 títulos, más que ningún otro tenista en la historia. Este récord, ya de por sí imponente, cobra aún más valor teniendo en cuenta que el australiano no pudo competir en los 27 majors disputados entre 1963 y 1968 debido a su condición de profesional.

Rod Laver, el tenista de leyenda que da nombre a la pista central del Open de Australia / Archivo

A pesar de este periodo de inactividad, Rod Laver tuvo tiempo de dejar un récord para la posteridad. El tenista australiano es el único que ha sido capaz de proclamarse en dos ocasiones campeón del Grand Slam, distinción que recibe el ganador o ganadora del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open en un mismo año.

La nómina de tenistas en alcanzar este hito en alguna ocasión ya de por sí es reducida, con Don Budge (1938), Maureen Connolly (1953), Margaret Court (1970) y Steffi Graf (1988) como únicas raquetas capaces de presumir de este honor. Rod Laver, sin embargo, puede codearse con este selecto grupo gracias al Grand Slam conseguido en 1962 como amateur y desmarcarse en solitario gracias al conquistado en el 1969 ya como profesional.

Esta carrera de leyenda deja a Rod Laver como uno de los nombres más venerados del mundo del tenis. La devoción por el de Rockhampton es tal que la pista central del Melbourne Park, sede del Open de Australia, fue rebautizada como Rod Laver Arena en su honor y en 2016 se creó la competición internacional Laver Cup a modo de homenaje.