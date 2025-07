Roberto Bautista vence a Stefanos Tsitsipas y consigue el primer punto para España en la Copa Hopman

Con la victoria de Roberto Bautista y Marina Bassols, España se impone ante Grecia en la Copa Hopman en Bari, Italia. El español derrotó este jueves al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-7 (8) y 10-8, consiguiendo el primer punto para España. En los encuentros del grupo A, los españoles sellaron de lujo los enfrentamientos individuales en sus respectivas categorías. La catalana Marina Bassols venció a la griega Despina Papamichail con un resultado de 6-0 y 6-4.

Tsitsipas no está teniendo una buena racha, de hecho todo lo contrario, al griego parece que le está costando volver a disputar títulos y levantar cabeza. Stefanos se topó con un sólido Roberto que se mostró muy seguro y terminó rompiendo tres veces a Tsitsipas consagrando así su victoria. El partido entre el número 27 del mundo y el valenciano número 57, se deicidió en una hora y 48 minutos.

Cada enfrentamiento en este torneo lo conforman tres partidos: individual femenino, individual masculino y dobles mixtos. Ambos partidos individuales han caído del lado de los españoles, pero no ha habido suerte en el partido de los dobles, donde cayeron ante los griegos por 6-2 y 6-3. Hoy los españoles se mediran ante Canadá. Bautista se enfrentará contra Félix Auger-Aliassime y Bassols se verá las caras con Bianca Vanessa Andreescu. Si consiguen estas dos victorias se clasificarán para la final del domingo.

Tras verse al límite estos últimos meses, Stefano ha reflexionado sobre los errores que le están haciendo mella. "No he prestado atención ni me he centrado en los detalles, y no diría que es suerte, pero a veces se necesita un poco de habilidad aquí y un poco de suerte allá. De eso depende todo el final del partido. Quiero recuperarme de todo esto porque sé que no es un buen lugar para estar y me merezco algo mucho mejor, pero también tengo que aportar el trabajo adicional y los sacrificios que hay que hacer a diario para conseguirlo. Estar entre los cinco primeros o en el Top 10 primeros no es un lugar cómodo. Nunca puedes pensar que perteneces a ese lugar porque si quieres estar ahí, tienes que cumplir", comentaba el griego.

España ha ganado este torneo hasta en cuatro ocasiones. Los últimos en ganarla fueron Anabel Medina y Fernando Verdasco en 2014. Anteriormente, Tommy Robredo y María José Martínez, que lo hicieron en 2010, y Tommy Robredo con Arantxa Sánchez Vicario, en 2002. Mientras que los hermanos Emilio y Arantxa Sánchez Vicario lograron el primer triunfo en 1989.