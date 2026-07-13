Roberto Bautista, el héroe de la Davis de 2019, se despide tras una brillante carrera

Roberto Bautista ha puesto punto final a una carrera de más de dos décadas en el tenis profesional. El castellonense, nacido en Benlloc en 1988, disputó este fin de semana su último torneo y eligió como escenario para su despedida la histórica Copa del Rey de Huelva, el torneo más antiguo de España.

"Me hacía ilusión que fuera en España y este torneo emblemático era el escenario perfecto", escribió Bautista en sus redes sociales para anunciar su adiós definitivo.

"Agradecido a los que habéis estado conmigo durante este viaje y al tenis por todo lo que me ha dado", añadió.

Se marcha así uno de los jugadores más sólidos y regulares del tenis español de las últimas décadas. Un tenista que llegó al número 9 del ranking ATP, conquistó 12 títulos y disputó otras 11 finales, pero cuyo legado va mucho más allá de los números.

Una carrera entre los mejores

Bautista alcanzó su mejor clasificación en noviembre de 2019 y permaneció durante 11 semanas como número 9 del mundo entre finales de aquel año y comienzos de 2020.

Su palmarés incluye 12 títulos ATP, además de otras once finales. Entre ellas destaca la del Masters 1000 de Shanghái 2016, uno de los mayores resultados de su trayectoria.

Estrenó su palmarés en 2014 con el título del Libema Open, su único trofeo sobre hierba, y levantó el último diez años después, en 2024, cuando conquistó el European Open de Amberes.

En total, nueve de sus títulos llegaron sobre pista dura, dos sobre tierra batida y uno sobre hierba.

El Wimbledon que cambió su carrera

Uno de los grandes momentos de su trayectoria llegó en Wimbledon 2019. Bautista alcanzó por primera y única vez las semifinales de un Grand Slam, convirtiéndose en apenas el sexto español que llegaba tan lejos en el torneo londinense.

Su rival fue Novak Djokovic, futuro campeón de aquella edición. El serbio terminó imponiéndose por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2, aunque Bautista volvió a demostrar que podía competir contra los mejores. De hecho, ya había derrotado dos veces a Djokovic durante aquella misma temporada.

Su inesperada clasificación para las semifinales provocó además una de las anécdotas más recordadas de aquel Wimbledon. Bautista tenía previsto celebrar esos días su despedida de soltero en Ibiza, pero su aventura en Londres se prolongó tanto que fueron sus amigos quienes terminaron viajando al All England Club para acompañarle.

El héroe de la Copa Davis

Sin embargo, el capítulo más emocionante de su carrera todavía estaba por llegar.

A finales de aquel mismo 2019, Sergi Bruguera le convocó para disputar con España las finales de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid. Bautista formaba parte de un equipo liderado por Rafael Nadal y completado por Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers.

Durante la competición, el castellonense recibió una de las noticias más duras de su vida. Horas antes del cruce de cuartos de final contra Argentina, fue informado del grave estado de salud de su padre, Ximo Bautista. Abandonó la concentración para poder despedirse de él poco antes de su fallecimiento y asistir posteriormente a su entierro.

Después de vivir ese doloroso momento, Bautista decidió regresar a Madrid con la intención inicial de apoyar a sus compañeros. Sin embargo, los problemas físicos dentro del equipo terminaron obligándole a volver a competir.

En la final contra Canadá, Bruguera apostó por él para disputar el primer punto de la eliminatoria. Bautista respondió derrotando a Félix Auger-Aliassime y puso a España en ventaja antes de que Nadal certificara la conquista de la sexta Copa Davis de la historia del país.

El propio Nadal resumió entonces la magnitud de lo que había hecho su compañero.

"Yo he ganado los ocho partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón: aquí la persona que ha sido vital ha sido Roberto Bautista. Ha hecho algo casi inhumano. Es un ejemplo para el resto de mi vida", afirmó el manacorí.

Más de 700 partidos y una vida dedicada al tenis

Bautista cierra su trayectoria después de disputar 738 partidos en el circuito ATP, con 436 victorias.

El pasado mes de abril ya había anunciado que 2026 sería su última temporada, aunque decidió no fijar entonces ni una fecha ni un torneo concreto para su despedida.

"He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis", explicó entonces.

Su deseo era terminar compitiendo y despedirse dentro de una pista.

"Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz", aseguró.

Finalmente, la Copa del Rey de Huelva, el torneo más antiguo de España, tuvo el honor de presenciar el último partido profesional de Roberto Bautista.

Noticias relacionadas

Se retira un jugador que llegó al Top 10, conquistó 12 títulos y alcanzó unas semifinales de Wimbledon. Pero, sobre todo, se despide uno de los grandes ejemplos de profesionalidad y fortaleza del tenis español, protagonista de una de las historias más emocionantes que ha dejado la Copa Davis.