Roberto Bautista cambia la raqueta por el balón y debuta con doblete en el fútbol

Roberto Bautista, ya extenista profesional, anunció su retirada del circuito ATP a sus 38 años. El español colgó su raqueta el pasado julio, tras jugar su último partido en la primera ronda de Wimbledon, donde perdió ante Joao Fonseca.

A lo largo de su trayectoria, Bautista logró alzar hasta 12 títulos ATP y llegó a ocupar el puesto número nueve del ranking mundial. Llegó a ser semifinalista de Wimbledon en 2019 y formó parte del equipo español campeón de la Copa Davis ese mismo año.

No solo tenía una única pasión deportiva, sino que el fútbol también ocupaba su tiempo desde que era muy pequeño. Antes de focalizarse en el tenis, Bautista jugó en las categorías inferiores del Villarreal hasta los 14 años, momento en el que se decidió finalmente por seguir progresando únicamente en el tenis.

Ha recuperado la ilusión del pasado

Poco después de retirarse de manera definitiva del que ha sido su deporte durante más de 20 años, Bautista ha echado la mirada atrás, recuperando la afición que dejó en segundo plano durante su adolescencia.

Roberto ha cambiado la pista de tenis por el campo de fútbol, de la mano del CD Els Ibarsos, un equipo próximo a su zona de residencia, cerca de Benlloch, en Castellón. Este club milita en la Primera FFCV regional valenciana.

El objetivo de Bautista, formando parte de este plantel de fútbol, es entrenar y jugar de forma flexible, "hasta que el cuerpo aguante". El propio tenista ha publicado en su Instagram lo ilusionado que está por afrontar este nuevo reto: "Una nueva etapa que me hace muy feliz", posteó Bautista en redes tras su debut.

Un debut con dos goles incluidos

Poco tiempo ha necesitado el deportista para demostrar su calidad como futbolista. En un partido amistoso contra el Morella, debutó marcando dos goles en apenas tres minutos (el 1-1 y el 2-1). Disputó 37 minutos, mostró un buen nivel y cerró el encuentro con una sonrisa de oreja a oreja, según se puede ver en las imágenes y declaraciones.

El tenista ha comentado que ahora quiere disfrutar de cosas que el tenis profesional le impidió hacer durante años y que el fútbol le genera mucha ilusión.

Un buen comienzo es el que ha tenido Roberto, quien estuvo entre los diez mejores tenistas del mundo y que, tras una carrera sólida y con grandes reconocimientos, vuelve a su pasión de infancia en un equipo amateur local y con doblete incluido en su primer encuentro.