Roberto Bautista Agut anuncia su retirada al final de temporada

Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón. Coincidiendo con su 38º cumpleaños, Roberto Bautista Agut ha decidido que la temporada 2026 será la última de su carrera como tenista profesional.

Después de toda una vida dedicada al tenis, el jugador de Castellón pone fecha de cierre a una etapa marcada por el esfuerzo diario, la constancia silenciosa y una pasión inquebrantable por competir. Su trayectoria durante todo este tiempo dice incluso más que sus títulos y victorias: deja un estilo personal, donde su compromiso, humildad y perseverancia han sido sus señas de identidad.

“He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, ha compartido Bautista Agut.

La temporada 2026 será, así, una oportunidad para celebrar ese camino recorrido. Una temporada de despedida en la que el tenista competirá con la misma exigencia de siempre, pero con la mirada puesta también en agradecer a todos los que le han acompañado: su familia, su equipo, sus amigos, sus compañeros, sus patrocinadores y, especialmente, los aficionados.

“Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz”, ha afirmado el jugador.

Comenzó a jugar a los 5 años y ha sumado a lo largo de su carrera profesional 12 títulos ATP, una Ensaladera de Copa Davis, ha representado a España en los Juegos Olímpicos y ha alcanzado el puesto 9 del ranking mundial. Durante este recorrido, Bautista se ha ganado el respeto de la afición y del circuito por su forma de entender el tenis y la vida: sin atajos, sin ruido, construyendo cada paso desde el trabajo y la convicción.

Hoy no es un adiós, sino el inicio de una despedida. La de un jugador que hizo del trabajo su identidad, del respeto su bandera y que se lleva una pequeña parte de la infinita huella del tenis español.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre su calendario y los actos especiales previstos durante esta última temporada.