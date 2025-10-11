Rinderknech y Vacherot protagonizarán una final histórica entre primos

Jamás en la historia había ocurrido. Rinderknech y Vacherot disputarán la final del Masters 1000 de Shanghái. Un hecho que ya de por sí parece increíble, pero que todavía adquiere más relevancia al conocer el parentesco entre ambos jugadores: son primos. Por tanto, la final de este domingo, sea cual sea el ganador, será una cosa que quede entre familia.

Ninguno de los dos tenistas había llegado nunca a una semifinal del Masters 1000. El caso de Arthur Rinderknech sorprende, pero el de Valentin Vacherot es un hito histórico. El monegasco pudo acceder al torneo desde la fase de previa después de varias retiradas de tenistas e inició su andadura en Shanghái como número 204. Este lunes, será como mínimo el 58 del mundo.

Por el camino, ha vencido a jugadores como Tallon Griekspoor, Holger Rune o, por última instancia, Novak Djokovic. Cuando el serbio lo tenía mejor para alzar otro Masters 1000 después de dos años, se interpuso en su camino un hombre totalmente desconocido en la élite tenística. Las ausencias de Sinner y Alcaraz han dejado en evidencia la igualdad entre los demás jugadores.

"Quiero felicitar a Valentin. Viene de la fase previa y es una historia increíble. Es el protagonista. Todo gira en torno a él", reconoció Djokovic después del partido. "Solo felicitar a Valentin por alcanzar su primera final del Masters. Le dije en la red que había tenido un torneo increíble pero, sobre todo, que su actitud es muy buena y que su juego también fue espectacular. Le deseo lo mejor en la final. Esta vez ganó el mejor", finalizó.

Durante toda su carrera, Vacherot había ganado un total de 594.000 dólares. En Shanghái ya ha superado todo lo anterior, embolsándose tras esta increíble semana un total de 597.000 dólares. A falta de su rendimiento en la final, por supuesto. A pesar de que su contrincante sea su primo, para nada lo tendrá fácil para alzarse con el título de campeón en China.

Valentin Vacherot, emocionado tras la victoria de su primo Arthur Rinderknech / Associated Press/LaPresse

Y es que Rinderknech viene haciendo también una semana increíble. Ha ganado a Zverev, Lehecka, Auger-Aliassime y Medvedev. Casi nada. Gracias a un gran nivel con los primeros servicios, el francés hizo posible este enfrenamiento entre primos, con Vacherot observando desde la grada. Remontó a Daniil Medvedev tras perder el set inicial y también luchará por la mejor posición de su carrera.

¿Dónde quedarían ambos en el ranking ATP?

El galo podría alcanzar la posición número 22 del ranking si vence este domingo a Vacherot. Una victoria que lo situaría, nada más y nada menos, que como el mejor tenista francés del momento. Un dato sorprendente teniendo en cuenta que siempre se hablaba de otros nombres, como Ugo Humbert o Arthur Fils, que lleva un largo tiempo fuera de las pistas por lesión.

El caso de Vacherot es todavía más impresionante. Del número 204 pasaría al 40 si alzara el título en Shanghái. "No puedo decir mucho porque no soy consciente. Es una locura. Simplemente estar al otro lado de la red es increíble, tengo mucho que aprender de este partido. No muchos iban conmigo. Voy a disfrutar de la victoria y ya mañana pensaré en la final", reconoció a pie de pista.