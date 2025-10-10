Rinderknech y Vacherot, los dos primos que amenazan el milagro de Djokovic

Lo que está sucediendo estas semanas en el Masters 1000 de Shanghái se queda en familia. Concretamente, de la que forman parte Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot. Sí, ambos tenistas son primos y también, los dos son semifinalistas del torneo que se celebra estos días en la ciudad más poblada de China. Es una historia única como ninguna en el mundo del tenis que todavía tiene capítulos por contar en Shanghái. Y Djokovic apunta a ser el villano final de este relato familiar tan improbable.

Fue este jueves cuando el desconocido Valentin Vacherot consiguió ante Holger Rune la victoria más importante de su carrera. El número 204 del mundo consiguió una auténtica hazaña en Shanghái: ser el primer jugador de este siglo que avanza a unas semifinales de Masters 1000 estando por fuera del Top 200. La sensación del momento en Shanghái empezó su camino en la fase previa hasta romper todos los muros habidos y por haber en China. Y ahora tendrá su particular 'recompensa' con un duelo contra el tenista más laureado de la historia en semifinales.

El milagro de Djokovic contra el poder de la familia

Y es que Novak Djokovic, que viene sobreviviendo como puede a la tortura que está viviendo en Shanghái, se ha plantado en semifinales contra un rival desconocido, pero que cuenta con una especie de peculiar protección. Y tiene que ver con la familia. Para entenderlo, hace falta mirar al otro lado del cuadro, donde Arthur Rinderknech, número 54 del mundo, consiguió este viernes el pase a las semifinales en Shanghái. Y lo hizo al igual que su primo.

Arthur Rinderknech / ALEX PLAVEVSKI / EFE

Porque, por increíble que pueda parecer, el francés comparte vínculo de sangre con el monegasco Valentin Vacherot. "Nuestro grupo familiar de WhatsApp ha estado muy animado estos últimos días", explicó Rinderknech recientemente. Acto seguido, procedió a firmar la cámara de la pista con un emoji de corazón: "Te sigo, Val". Un claro guiño a su primo. "No me puedo quejar, es genial y está reuniendo a la familia, al menos en línea, para pasar un buen rato. Todos se hablan. Es genial".

Valentin Vacherot / Associated Press/LaPresse / LAP

La historia tampoco se acaba aquí. El entrenador de Vacherot es su medio hermano Benjamin Balleret, quien también fue tenista profesional. "A todos les encanta el tenis y la madre de Arthur jugaba al tenis. Mi madre jugaba, nuestra madre con Val era entrenadora de tenis. A todos les encanta el tenis y lo siguen", reconoció. Una tradición que viene de familia, pero que ha tenido su momento cumbre en Shanghái.

Esta rocambolesca histórica todavía no ha terminado. Separados en el cuadro, pero unidos por los lazos de sangre, Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot tienen todavía una misión: llegar ambos a la final de todo un Masters 1000. Quieren que el título en China se quede en casa, aunque para ello deberán plantar cara al milagro final del ocaso del mejor tenista de todos.