Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

TENIS

Rinderknech - Vacherot, en directo hoy: final del Masters 1000 de Shanghai 2025 en vivo

Sigue en directo la final del Masters 1000 de Shanghai entre los primos Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot

Valentin Vacherot, ante Novak Djokovic en Shanghai

Valentin Vacherot, ante Novak Djokovic en Shanghai / Associated Press/LaPresse / LAP

SPORT.es

Tras vencer a Djokovic, el polaco Valentin Vacherot se enfrenta en la final del torneo en China al francés Arthur Rinderknech, que ganó a Medvedev.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas