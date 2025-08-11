TENIS
Rinderknech se retira en Cincinnati tras desplomarse a mitad de partido por el calor
Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga
EFE
El tenista francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, se retiró este lunes del Masters 1.000 de Cincinnati poco después de desplomarse por el calor durante su partido de dieciseisavos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.
Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival. El partido había comenzado poco después de las 11.00 horas (17.00 CET), y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.
Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.
Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, se retiró tras perder los dos juegos siguientes.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir