Otro ridículo más de Medvedev en Roland Garros: KO en su debut y bronca de su mujer

Que Medvedev y la tierra batida no se llevan bien es un hecho. El ruso volvió a sucumbir en la primera ronda de Roland Garros y empieza a ser habitual en su carrera. A pesar de las buenas sensaciones que había dado en Roma, donde las condiciones se adaptan bien a su juego, Daniil se despide de una gira para olvidar, aunque no peligra su presencia en el 'top ten'.

Su rival, Adam Walton, no es ni mucho menos un experto en arcilla. De hecho, había disputado muy pocos partidos sobre arcilla durante el curso. Su preparación para París era mínima, como buen australiano habituado a la pista dura. Medvedev saltó a pista con cara de pocos amigos y mostró una versión tremendamente irregular durante el encuentro, tal y como refleja el marcador.

El ruso estaba alterado, impaciente, y recibió un doloroso 6-2 de inicio. "Hace calor para todos. Los demás también están sufriendo, tienes que comportarte", le dijo su mujer durante la primera manga. Las excusas no eran suficientes para justificar el mal juego durante el encuentro. Aunque Medvedev encontró por momentos la manera de hacer daño a Walton, no era capaz de sostener esa versión.

Finalmente, Medvedev cayó por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, en un partido que duró tres horas y 22 minutos. El moscovita perdió totalmente la cabeza en el último juego del encuentro, ya que tenía saque a favor. Sin embargo, cedió el juego en blanco y se despidió de la capital parisina. No pierde puntos, ya que tampoco ganó ningún partido en la pasada edición.

Daniil Medvedev, en su debut en Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Es la séptima vez que el ruso cae en la primera ronda de un Grand Slam, una estadística que demuestra su irregularidad en los últimos años. Su mejor resultado en Roland Garros fue en el año 2021, cuando alcanzó los cuartos de final y perdió contra un gran Stefanos Tsitsipas. Esa edición fue un espejismo en la triste trayectoria de Daniil por tierras francesas.

Esta gira de tierra también ha dejado un resultado doloroso para Medvedev. Fue en Montecarlo y el ruso recibió un doble 6-0 contra Matteo Berrettini, la peor derrota posible en un torneo Masters 1000. El ruso se centrará a partir de ahora en la gira de hierba, donde defenderá final en el torneo de Halle y buscará mejorar su resultado en Wimbledon (primera ronda el año pasado).