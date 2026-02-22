Rick Macci, exentrenador de las Williams, se rinde a Alcaraz: "Ha cambiado la forma de enseñar"

El título en Doha ha vuelto a poner el nombre de Carlos Alcaraz en boca de todos con innúmerables muestras de admiración por parte de ilustres nombres de la historia del tenis. No es nada nuevo que muchas de las voces más reconocidas aparezcan tras los grandes logros del tenista español, que volvió a dar muchos argumentos para ello tras una exhibición bestial en la gran final ante Arthur Fils.

El mayor elogio vino esta vez por boca de Rick Macci, uno de los entrenadores más influyentes del tenis moderno, que no tuvo reparo en asegurar que la figura de Alcaraz esta cambiando la forma de ver, entender y también practicar el tenis.

"El mago español no solo ha cambiado la forma en que se debe enseñar el juego con el menú completo y aprender todos los tiros como un niño, sino que ha cambiado cada sesión de práctica de los jugadores del ATP TOUR para agregar otra herramienta a la caja para usar una vez al día contra un oponente" escribió en su cuenta de X.

Además, también se lanzó a valorar la majestuosa actuación del número uno. "Carlos subió a otro NIVEL contra Fils. Cuando ya crees, lo logras. Cuando tienes esos días, te encuentras en una burbuja de confianza desbordante, y quienquiera que esté al otro lado está en serios problemas".

Macci, de 71 años, fue clave en la formación de leyendas como Serena y Venus Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati o Maria Sharapova. Muy activo en redes sociales, suele opinar sin filtros sobre la actualidad tenística y Alcaraz es uno de sus temas recurrentes.

Alcaraz con el título en DOha / ATP

También lo hizo tras el título conseguido en el Open de Australia, cuando escribió en sus mismas redes sociales que Carlitos era lo mejor que le ha pasado al tenis.

“Su sonrisa, su juego completo, su estilo único… ha cambiado la manera de enseñar este deporte y nos recuerda algo esencial: el tenis es un juego y los juegos deben ser divertidos” aseguró en aquella ocasión.