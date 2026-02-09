Rick Macci, exentrenador de las Williams, lanza el mayor elogio a Alcaraz: "Lo mejor que le ha pasado al tenis"

Carlos Alcaraz no deja indiferente a nadie. Tampoco a las grandes voces de la historia del tenis. El último en rendirse al talento del murciano ha sido Rick Macci, uno de los entrenadores más influyentes del tenis moderno, que no escatimó elogios hacia el actual número uno del mundo.

“Carlos es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos cinco años”, afirmó el técnico estadounidense, que llevó a cinco jugadores al número uno del ranking ATP. “Su sonrisa, su juego completo, su estilo único… ha cambiado la manera de enseñar este deporte y nos recuerda algo esencial: el tenis es un juego y los juegos deben ser divertidos”.

Macci, de 71 años, fue clave en la formación de leyendas como Serena y Venus Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati o Maria Sharapova. Muy activo en redes sociales, suele opinar sin filtros sobre la actualidad tenística y Alcaraz es uno de sus temas recurrentes.

Carlos Alcaraz gana el Open de Australia / Aaron Favila

De hecho, el estadounidense no dudó en lanzar recientemente un dardo envenenado tras la ruptura entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Después de que el exentrenador del murciano dejara de seguirle en redes sociales, Macci dejó un mensaje con clara lectura crítica:

“Cuando un jugador despide a su entrenador tras lograr grandes cosas juntos, y luego el entrenador deja de seguir al jugador por la razón que sea, eso muestra en lo profundo de la mente del entrenador quién estaba siguiendo a quién”.

No es la primera vez que Macci eleva a Alcaraz a una dimensión casi histórica. Días antes, tras conquistar su primer Open de Australia y séptimo Grand Slam, el técnico se deshizo nuevamente en elogios:

“Su creatividad, imaginación y arte nunca fueron reprimidos cuando era niño. Ahora añade velocidad de guepardo, técnica de élite y la mentalidad de un artista de Broadway mezclada con la fiereza de un toro español. Estamos viendo al jugador más completo que jamás haya pisado una pista”.

Las comparaciones con los más grandes ya son inevitables. Mats Wilander, ganador de siete ‘majors’, también se ha sumado al debate, comparando a Alcaraz y Jannik Sinner con el mítico Big Three.

“Miras a Alcaraz y parece estar en otro nivel. No significa que sean mejores que Federer, Nadal o Djokovic en su mejor momento. El tenis ahora es más rápido, hay más riesgo y más errores, y por eso es tan difícil comparar épocas”, explicó el sueco.

El consenso es claro: Alcaraz no solo gana títulos. Está marcando una era.