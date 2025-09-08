US OPEN
El Rey y Sánchez felicitan a Alcaraz: ¡Eres el número 1!
El murciano se llevó todos los elogios tras alzarse con su sexto Grand Slam
EFE
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han felicitado este domingo al tenista murciano Carlos Alcaraz tras su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos.
"¡Enhorabuena, Carlos Alcaraz! ¡Eres el número 1!", ha publicado la Casa de Su Majestad el Rey en un mensaje en X.
Y ha añadido: "Otro Grand Slam que se suma a tu formidable carrera y que enorgullece a todo el deporte español. Gracias por regalarnos otra victoria para la historia".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado por su parte: "¡Enorme, Carlos Alcaraz!. Otro US Open para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis".
Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
