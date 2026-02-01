La revancha perfecta de Alcaraz a Djokovic 546 días después

Carlos Alcaraz conquistó Australia y la historia del tenis este domingo con el triunfo en el único de los cuatro grandes que le quedaban por poner en sus vitrinas. Ser el más joven de la historia en hacerlo le pone a la altura de los mejores de todos los tiempos, en una final que supuso mucho más que un nuevo título de Grand Slam.

Por el hecho de ser el más joven en conseguirlo y por hacerlo también ante Djokovic, cerrando así la herida más dolorosa de su carrera hasta el momento. La derrota en la final de los Juegos Olímpicos fue un golpe muy duro para el murciano, que tardó tiempo en cicatrizar.

Tras lo sucedido en la central de Roland Garros aquel 4 de agosto de 2024, el español se la volvió a pegar con el serbio en los cuartos de final en Australia el pasado año y aunque pudo con él en el pasado US Open, la victoria en este Open de Australia cierra la herida por completo.

Ansiaba la victoria como nada y quería el título por encima de todo. Incluso de la grandeza de un Djokovic que salió decidido a por su 25º título, pero que esta vez no pudo con el hambre de un Carlitos que puso la historia a sus pies.

546 días después de aquellos llantos que dejaron helados a toda España, Alcaraz tuvo su recompensa ante el hombre que le negó el récord un año atrás.

El propio 'Nole' se rindió al murciano, de quien su diferencia de dieciséis años no les ha privado de forjar una de las mayores rivalidades de la historia del tenis.

5-5 en el cara a cara particular, aunque con 3-0 para el español en finales de Grand Slam. Si no fuera por el murciano, el ansiado 25º trofeo del serbio sería una realidad desde hace ya mucho tiempo.