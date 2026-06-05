Los dos retos de Rafa Jódar antes de Wimbledon

Punto y final a la gira de tierra batida. Sin duda, la gran revelación del tenis mundial en los últimos meses tiene nombre y apellidos españoles: Rafa Jódar Camacho. El talento madrileño está viviendo un 2026 especialmente intenso, aunque está demostrando que tomó la decisión adecuada, cuando dudó entre la universidad y el tenis. Ahora, apenas unos meses después, está rozando el top 20 del ranking.

El español ha mostrado un increíble nivel sobre la arcilla y deberá adaptarse a la superficie en la que cuenta con menos experiencia: la hierba. Una gira corta, que apenas ocupa un mes durante la temporada, pero en la que se juega Wimbledon y se disputan una cantidad importante de puntos. Es por eso que Jódar tiene en mente jugar hasta tres torneos en el próximo mes.

Rafa Jódar, en Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El primero de ellos será el de Queen's, uno muy conocido para el público español, ya que Carlos Alcaraz suele preparar la gira de hierba en este torneo. De hecho, fue el campeón en la pasada edición, aunque no podrá defender título por lesión. En su lugar, Rafa Jódar representará a España y buscará encontrar buenas sensaciones. Su nivel sobre la hierba londinense es una total incógnita.

"Lo que más ilusión me hace es jugar los dos Grand Slams que quedan, especialmente el US Open, porque fui campeón junior allí y estoy seguro de que sentiré cosas especiales al volver", aseguró Jódar después de disputar Roland Garros. Dos de los recursos más importantes en Wimbledon son el saque y la volea, dos facetas que todavía tiene que mejorar con el tiempo.

Justo después de Queen's, que se celebrará en la semana del 15 al 21 de junio, llegará el torneo previo a Wimbledon por excelencia. Eastbourne será la siguiente parada del madrileño, entre el 22 y el 27 de junio, antes de iniciar el penúltimo Grand Slam de la temporada. A día de hoy, el español es el tercer cabeza de serie, en una lista en la que solo hay un 'top ten'.

Entre los favoritos en Queen's y Eastbourne

Taylor Fritz, que prácticamente no ha podido jugar este curso por lesión, lidera la lista del torneo de Eastbourne, seguido por Valentin Vacherot y el jugador madrileño, que podría sumar unos buenos puntos antes de llegar a Wimbledon, ya que no defiende nada ni en Queen's ni en Eastbourne. La gira de hierba solo puede hacerle sumar en el ranking y aproximarse al 'top ten'.

Jódar está a poco más de 1000 puntos de estar entre los diez mejores del mundo. Una cantidad grande, pero posible de conseguir entre los tres torneos de hierba. Es evidente que otros jugadores también sumarán durante esta gira, pero otros defenderán buenos resultados y podrían perder más puntos de los que ostentan a día de hoy.