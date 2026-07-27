Reto mayúsculo para Rafa Jódar en su regreso

El calendario del tenis deja ya atrás la hierba y la tierra batida para centrar su atención nuevamente en la pista dura, con una gira americana que llevará hasta al cuarto y último Grand Slam de la temporada.

La gira que debe ser el regreso de Carlos Alcaraz y que apunta a elevar todavía más el nombre de Rafa Jódar en el ranking, con el tenista de Leganés debutando ya en Washington, en el torneo que servirá como antesala de los dos Masters 1000 (Toronto y Cincinnati) que serán la previa al desembarco al US Open.

La cita en el ATP 500 de Washington será la primera prueba para un Jódar que aspira a conseguir muchos puntos en esta gira americana, pudiendo soñar con llegar a entrar en el Top10. Aunque para ello, su primer camino será más que complicado, empezando con un estreno de altura ante el francés Arthur Fils, quien le dejó sin la final en el pasado Barcelona Open.

Nishikori, Musetti, Shelton y Fritz o De Miñaur apuntan a ser el potencial camino para el español si es capaz de superar la primera prueba ante el francés, que es ahora mismo quien ocupa la posición por encima en el ranking (23º) y que superaría si es capaz de derrotarlo.

Rafa Jódar, durante el torneo de Wimbledon / NEIL HALL

Washington será solo la primera prueba de un calendario feroz desde ahora y hasta inicios de septiembre, con más 4.500 puntos en juego y nada que defender para el español, abriéndose así una oportunidad de oro que le puede llevar muy arriba en la clasificación.

Ahora mismo, la distancia hasta el Top 10 es de menos de 600 puntos, con todos los tenistas que tiene por delante con obligación de defender puntos en los torneos que están por venir, siendo Rafa el que menos presión y más oportunidades tendrá por delante.

Sobre todo en un Masters 1000 de Toronto que no contará con la presencia de las primeras espadas del ranking, abriendo así una oportunidad para actores más secundarios como ya sucedió el pasado año, cuando Ben Shelton consiguió levantar su primer gran título en una final que le enfrentó a Karen Khachanov, en una edición también marcada por las grandes ausencias.

Rafa Jódar fue campeón en el US Open júnior 2024 / EFE

En Cincinnati la historia ya será diferente, con Sinner y más que posiblemente Alcaraz, además de Djokovic y todos los otros grandes nombres. Misma situación que en el US Open, donde Rafa Jódar ya sabe lo que es triunfar después de conseguir en 2024 levantar el título en la categoría júnior.

Pero como siempre ha remarcado, paso a paso. Y el primero, es Washington con un debut complicado que será sin duda un estreno para medir sus opciones e intenciones en una gira que apunta a ser otro trampolín para el español.