El reto más inesperado para Alcaraz en Turín

Carlos Alcaraz disputará el último partido de la fase de grupos en Turín de noche. Una afirmación que no tendría por qué ser noticiosa, pero en el escenario de las ATP Finals lo es. Y es que el español jamás ha jugado de noche durante el 'round robin'. En ninguna de las tres participaciones que acumula hasta el momento. Un nuevo reto antes de acabar la temporada.

El español tiene prácticamente asegurado su pase a las semifinales, algo que no consiguió el año pasado. La remontada ante Fritz fue clave para que ahora mismo lidere el grupo, aunque todavía podría caer eliminado. En el último partido, se verá las caras con Lorenzo Musetti, que contará con el apoyo del público italiano en una de las horas con mayor audiencia en el país.

Alcaraz, a un paso del número uno / LAP

Si Charly perdiese 2-0 ante Musetti y Fritz ganara a De Miñaur, el español caería eliminado en la fase de grupos. Un planteamiento poco probable, sobre todo en la primera de las condiciones. Y es que el murciano es claro favorito para llevarse el partido ante el transalpino, que llega entre algodones tras jugar en Atenas la semana pasada. Además, tuvo un partido muy exigente este martes ante De Miñaur.

Si lo logra, cerrará por fin el debate del número uno. Acabará el año en la posición más alta del ranking mundial y levantará el trofeo que le acredita como el mejor jugador del año 2025. El partido ante Musetti quizá sea el más sencillo de los tres que tenía en el Grupo Jimmy Connors, por lo que se puede ser optimista con esta posibilidad.

Lorenzo Musetti, el último obstáculo de Alcaraz / Andy Wong

También existe la posibilidad de que el español sea número uno este mismo miércoles. Y sin jugar. Todo depende de Alexander Zverev, que se enfrenta esta noche a Jannik Sinner, también en horario nocturno. Si el alemán diera la sorpresa ante el máximo favorito para el torneo, se acabaría el debate y Alcaraz saltaría a la pista de Turín contra Musetti sabiendo que acabará el año en lo más alto.

Solo una vez de noche

En el total de los nueve partidos que ha jugado Alcaraz en las ATP Finals, tan solo en una ocasión fue de noche. Hay que remontarse al año 2023, cuando el español se vio las caras con Novak Djokovic en las semifinales y acabó perdiendo. Un duelo en el que el serbio se impuso con claridad, dejando ganar solo cinco juegos en todo el partido al murciano.

Este miércoles, el español se tomará el día libre para descansar. El duelo ante Fritz fue uno de los más físicos de este último tramo de la temporada. Un partido de un ritmo feroz, en el que el español estuvo varias veces sobre el alambre, pero pudo darle la vuelta. Tan solo le queda cerrar una buena actuación en Turín y defender a España en la Copa Davis para acabar la temporada.