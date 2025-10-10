La resurrección de Medvedev amenaza a Sinner y Alcaraz

El tenis está experimentando un 'duopolio' estos últimos meses. Tanto Jannik Sinner como Carlos Alcaraz parecen no tener un rival que les haga frente en los grandes escenarios. Y es por eso mismo que es tan necesaria la 'resurrección' de Daniil Medvedev. El ruso se está reencontrando en la gira asiática y podría verse las caras con Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghái.

En el partido de cuartos de final de China, Medvedev superó a Álex de Miñaur (6-4, 6-4) sin ceder ni un solo break en contra. Seis meses atrás, ambos jugadores se habían enfrentado, con victoria clara para el australiano. Un ejemplo de la gran evolución del ruso estas últimas semanas, que le permite todavía luchar por meterse en las ATP Finals de noviembre.

Desde el espectáculo en el US Open, todo ha cambiado. Incluido el entrenador, que fue Gilles Cervara durante ocho años. Todos los movimientos parecen haber surtido efecto y, dejando de lado el torneo siguiente de Hangzhou donde cayó en cuartos, tan solo ha perdido una vez y por retirada. A pesar de ir por buen camino, Daniil no aguantó los calambres y se vio forzado a abandonar.

El mejor Daniil Medvedev ha vuelto / ALEX PLAVEVSKI

Las condiciones de Shanghái están siendo muy duras. La humedad está provocando que tenistas sufran importantes calambres, debido a la deshidratación, e incluso náuseas en pista. De hecho, la gran baja del torneo ha sido Jannik Sinner, que no pudo continuar en su partido contra Tallon Griekspoor porque no se podía prácticamente mover.

Medvedev también ha sufrido esos problemas, pero ha ido superando todos los obstáculos. Primero Svrcina, con el que se dejó tan solo dos juegos, luego Davidovich (que parece que le tenga pillada la matrícula) y después un rival al que no había ganado nunca: Learner Tien. Con mayores o menores complicaciones, el ruso salió vivo de todos los partidos.

La vuelta del mejor Daniil es una gran noticia para el tenis. Sobre todo para el aficionado que quiera emoción en pista y ver a un jugador que incomode a los más grandes. Y es que el ruso ha demostrado que teniendo un buen día puede ganar a cualquiera. Lo hizo con Sinner en Wimbledon del año pasado o con Alcaraz en el US Open de 2023.

¿Medvedev-Djokovic en la final?

"Solo quiero dar lo mejor de mí. Di lo mejor de mí durante todo el año y fue un año muy duro. No estaba jugando a mi mejor nivel, así que estoy feliz de que en este momento esté mostrando un gran tenis, grandes señales de mi yo anterior o de mi nuevo yo, y simplemente estoy buscando el próximo", reconoció Medvedev, que se enfrentará a Arthur Rinderknech en semifinales.

Lo más lógico es que Medvedev y Djokovic se enfrenten en la final del Masters 1000 de Shanghái. El ruso parece el rival más duro para el serbio, que podría aprovechar la ausencia de Sinner y Alcaraz para sumar otro Masters 1000 a su cuenta individual. El último Masters 1000 como tal de 'Nole' fue en el año 2023, concretamente el de París.