Así es el restaurante madrileño que ha conquistado a Jannik Sinner

Madrid vive estos días su gran cita con la tierra batida y acoge a los mejores tenistas del planeta.

Entre ellos, Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, que con solo 25 años representa una nueva generación marcada por la disciplina, la serenidad y una ética de trabajo férrea. "La disciplina y la constancia son lo que realmente marcan la diferencia", ha afirmado en varias ocasiones.

Nacido en San Cándido, en el Tirol del Sur, Sinner creció entre montañas y destacó primero como esquiador antes de dedicarse al tenis, donde ya es bicampeón del Abierto de Australia, campeón del US Open y vigente campeón de Wimbledon.

Nada más llegar a Madrid, el italiano hizo una parada muy especial: visitó Noi, uno de los restaurantes italianos más reconocidos de la capital, situado cerca de la Puerta de Alcalá.

El propio local compartió en redes sociales una fotografía del tenista junto al equipo de sala.

Un deportista meticuloso también en la mesa

Sinner es conocido por su carácter frío y concentrado en la pista, pero también por su relación cercana con la cocina.

Su padre era cocinero y su madre, camarera, y él mismo ha confesado que se le da bien preparar pasta. De hecho, la noche antes de un partido cocina pasta con tomate para todo su equipo.

Su plato favorito, sin embargo, es la cotoletta que preparaba su abuela Ana: una chuleta de ternera rebozada y frita en mantequilla, servida con limón y patatas, una receta sencilla pero cargada de recuerdos.

Gianni Pinto conquista al número uno con su propuesta

El restaurante Noi, dirigido por el chef Gianni Pinto, está a punto de cumplir siete años y se ha consolidado como un referente de la alta cocina italiana en Madrid. Su cocina combina producto impecable, técnica precisa y una reinterpretación contemporánea de la tradición.

La pasta fresca elaborada cada día, los fondos intensos y las presentaciones cuidadas encajan con la mentalidad perfeccionista de Sinner.

La experiencia comienza con una selección de panes artesanos, focaccia, pan de queso, grissini, taralli, pan guttiau, acompañados de embutidos como la nduja de Spilinga o el capocollo de Martina Franca.

Entre los platos más emblemáticos destacan la parmigiana de Noi, reinterpretada con sifón de parmesano y pesto; el cacio e pepe con carabineros, que eleva un clásico con un toque marino; los capeletti trabajados con precisión; y unos espaguetis a la carbonara considerados por muchos como insuperables. En el apartado dulce, el tiramisú, en versión clásica o esférica, resume la filosofía del restaurante: respeto por el sabor original y creatividad en la presentación.

Algunos de los platos estrella del restaurante Noi / Archivo

Un espacio que respira Italia

La decoración de Noi combina tonos terracota, rojos y verdes con cerámicas y terrazos que evocan la arquitectura italiana de los años 70. Uno de los rincones más especiales es la mesa del chef, situada frente a la cocina abierta, donde los comensales pueden observar el trabajo casi coreográfico del equipo.

La experiencia se completa con la selección de vinos del sumiller Gabriele Manzottu, que apuesta por referencias italianas clásicas y otras menos conocidas, siempre buscando armonías que potencien cada plato.

Un inicio sabroso para la estancia de Sinner en Madrid

Con esta primera parada gastronómica, Jannik Sinner inicia su estancia en Madrid combinando dos de sus grandes pasiones: el tenis y la cocina italiana. Un comienzo perfecto para unos días en los que la capital volverá a convertirse en el epicentro del tenis mundial.