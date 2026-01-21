La respuesta de Sinner que nadie vio venir: ¿Kyrgios o Kim Jong-un?

Jannik Sinner tuvo que enfrentarse a un dilema inesperado. Nunca en su carrera le habían planteado una pregunta semejante, pero el italiano, en vez de evadir la respuesta, entró de lleno al juego. En el podcast 'AO Now', enfocado y organizado por el Open de Australia, el italiano tuvo que elegir entre dos personalidades muy distintas entre sí: ¿Kyrgios o Kim Jong-un?

Una pregunta 'picante', teniendo en cuenta la mala relación entre Sinner y Kyrgios. El problema viene del año pasado, cuando el australiano cargó en numerosas ocasiones contra el italiano por su caso de dopaje. "Lo de Sinner, ahora mismo, es bastante desagradable, sobre todo después del escándalo del dopaje, de haber dado positivo y todo eso... hay algunas personas con las que no me llevo bien", aseguraba Nick.

Y es que cuando se hizo público el positivo en clostebol de Sinner, el primero en saltar fue el australiano. "Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, claro...", publicó en redes sociales, haciendo referencia al argumento con el que se defendió el italiano.

En cuanto a Kim Jong-un, se desconoce que tenga ningún tipo de relación con Sinner, pero es Kim Jong-un. El italiano respondió a esta pregunta con toda la tranquilidad del mundo. "Tienes que jugar en la Rod Laver Arena un partido de dobles. ¿Con quién de estos dos harías pareja?", inició el entrevistado. Fue entonces cuando aparecieron las imágenes del australiano y el líder norcoreano.

Jannik Sinner, en el Open de Australia / JAMES ROSS

"A ver, para jugar al tenis elijo a Nick sin duda. No quiero perder", respondió el número dos del mundo, pero la cosa no quedó ahí. "Pero, también os digo, para salir un rato, honestamente...", lo que provocó la risa de los entrevistadores, que ni siquiera le habían planteado el dilema de tomar algo con ellos. "No hace falta que respondas"; dijo uno de ellos entre risas.

La respuesta definitiva de Sinner

Sinner remató la frase que había quedado a medias y que llevaba planteándose unos segundos: "No lo sé". Una respuesta que llama mucho la atención, aunque sea evidente que Kyrgios y el transalpino no guardan una especial relación. Una anécdota divertida que demuestra que Jannik se está esforzando por también dar 'show' más allá de una pista de tenis. Algo que muchos le pedían.

En lo deportivo, el italiano se verá las caras este jueves contra James Duckworth, tenista local, en la segunda ronda del Open de Australia. En primera, no agotó prácticamente nada de su energía, ya que superó a Hugo Gaston en poco más de una hora. El francés se vio forzado a retirarse cuando concluyó el segundo set. A quien no tendrá que enfrentarse Sinner es a Kyrgios, que no está en el torneo.