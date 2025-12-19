Una respuesta en 48 horas: el otro principal motivo de la ruptura Ferrero-Alcaraz

El motivo de la ruptura entre Alcaraz y Ferrero es claro. Evidentemente, no podía ser deportivo, después de asaltar el número uno del mundo y conquistar dos Grand Slams durante 2025. La relación entrenador-jugador podía tener sus roces, pero era muy buena. 'Juanqui' era prácticamente uno más de la familia, después de más de siete años trabajando juntos.

Uno de los problemas que hubo en la negociación fue económico, aunque no supuso el 'no' definitivo de Ferrero, que podía asumir la situación en caso de no haber más inconvenientes. En el nuevo contrato, se incluía una considerable bajada de sueldo, teniendo en cuenta que Juan Carlos no viaja tanto como anteriormente a las citas del tenista murciano.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, una relación de muchos años / X

Desde el entorno de Alcaraz, se consideraba que el entrenador alicantino se llevaba una importante cantidad de dinero de los premios. Habitualmente, el técnico se lleva un porcentaje, que ha correspondido en los últimos años a mucho más dinero de lo habitual, teniendo en cuenta el éxito del actual número uno del mundo. Además, los Grand Slams han aumentado su 'prize money'.

De hecho, en esta temporada recién finalizada, Alcaraz ha ganado alrededor de 19 millones de euros. Para poner en contexto, el español ha ganado durante su carrera 57,5 millones. Aun así, como hemos dicho anteriormente, ese no ha sido el problema, aunque sí ha formado parte del cúmulo de cosas en las que Ferrero no estaba de acuerdo.

Los principales motivos han sido otros aspectos no vinculados directamente al tenis. Uno de los más hablados es la ubicación de la pista de entrenamiento. Hasta el momento, Carlos Alcaraz entrenaba en la academia de Juan Carlos Ferrero, ubicada en Villena. Para el entorno de Alcaraz, era importante que el jugador pasara más tiempo en Murcia, donde tiene su propia academia y pistas de entrenamiento.

Juan Carlos Ferrero recibió el nuevo contrato el pasado sábado, con la condición de aceptar o rechazar en 48 horas, tal como asegura 'MARCA'. Por tanto, el plazo acababa en la mañana del lunes. No fue hasta el miércoles cuando ambos implicados anunciaron la ruptura a través de sus redes sociales. El alicantino remarcó que a él "le habría gustado quedarse".