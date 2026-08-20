Rennae Stubbs, exnúmero uno del tenis: “Rafa Jódar podría sumar a su equipo a Juan Carlos Ferrero, aunque su su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora”

Rafa Jódar está siendo la sensación del circuito. El madrileño está firmando una primera temporada como tenista profesional excepcional en el circuito y, hasta la fecha, el camino hasta llegar a la posición número 11 en el ránking ATP lo ha hecho únicamente de la mano de su padre.

Es por eso que sorprende tanto el astronómico ascenso sin un entrenador con una dilatada experiencia en el circuito. En muchas ocasiones se ha hecho viral la imagen de su padre, Rafael Jódar, en el palco o banquillo de su hijo, como único apoyo oficial durante los torneos.

Ahora que se ha consolidado en la élite del tenis, muchos expertos han sugerido que el joven de 19 años podría incorporar a otro entrenador. Ese ha sido el caso de la exnúmero uno Rennae Stubbs. La extenista australiana cree que la labor del padre de Rafa es muy positiva, pero que, dada la progresión de Jódar en estos meses, necesitaría una voz con recorrido dentro del circuito para dar el salto al siguiente nivel.

El candidato ideal: Juan Carlos Ferrero

Aunque Jódar haya repetido de forma reiterada que está bien como está, solo con su padre en su equipo, la ganadora de seis Grand Slams ha lanzado el siguiente consejo al tenista en su podcast: "Tal vez pueda añadir alguien a su equipo que pueda sumar, como Juan Carlos Ferrero".

Tras dejar de estar vinculado profesionalmente con el tenista Carlos Alcaraz, Ferrero no está al mando de ningún tenista ahora y Stubbs lo considera el candidato perfecto para guiar a Jódar: "Alguien que pueda aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final".

Propone que dejar a su padre es el paso para saltar al siguiente nivel

Uno de los aspectos por los que la incorporación de Ferrero al equipo, entre otros, sería positiva es "cómo lidiar con la prensa", decía Rennae. A pesar de creer que Jódar debe buscar a otro entrenador, no ha dejado pasar la oportunidad de alabar el trabajo de su padre: "Su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora, pero dar el siguiente paso para ganar los títulos más importantes no será tarea fácil".

Llevando pocos meses en el circuito, el de Leganés ya ha protagonizado sus primeras polémicas como tenista y ha dejado ver que tiene una personalidad que no va a permitir que nadie le pise. "Tiene un carácter un poco quisquilloso o irritable, a veces es algo brusco en la pista. Pero tiene 19 años, está aprendiendo a lidiar con estas presiones", reconoció Rennae, quien justifica esta actitud a la edad de Jódar.

Una unión que sería una 'bomba'

Esta unión entre Jódar y Ferrero sería una bomba, teniendo en cuenta que Ferrero ha compartido banquillo con el tenista de El Palmar prácticamente desde que este se inició de pequeño en el tenis. Digamos que Jódar es el segundo español con el mejor ránking ATP por detrás de 'Carlitos', por lo que supondría una situación del todo curiosa.

Ferrero ya se ha mostrado en ocasiones abierto a volver al circuito en un futuro de la mano de otro tenista tras su exitosa etapa con Carlos Alcaraz. ¿Será Rafa Jódar su próximo reto profesional?