Rennae Stubbs, exentrenadora de Serena, ataca a Badosa: "Una auténtica vergüenza"

Paula Badosa atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. La española conquistó en Bastad su primer título desde 2024, alcanzó posteriormente la final del WTA 250 de Iasi —de la que tuvo que retirarse por lesión— y, como recompensa a su gran gira sobre tierra batida, regresó al Top 100 del ranking WTA.

Ese ascenso tiene una consecuencia muy importante para la de Begur, que ha asegurado presencia en el cuadro principal del US Open, lo que le permitirá afrontar la gira norteamericana sobre pista dura con mayor tranquilidad y centrarse únicamente en recuperar su mejor nivel. Sin embargo, las buenas noticias deportivas han quedado parcialmente eclipsadas por una polémica surgida durante su participación en el torneo de Iasi.

En las semifinales, al comienzo del tercer set, Badosa falló un remate en la red y, fruto de la frustración, lanzó la raqueta hacia la valla publicitaria. El lanzamiento estuvo cerca de alcanzar la zona de las gradas, aunque finalmente la jueza de silla decidió sancionar la acción únicamente con un warning, descartando la descalificación.

La acción generó debate en las redes sociales, pero ha vuelto a cobrar protagonismo después de las declaraciones de Rennae Stubbs, exentrenadora de Serena Williams y cuatro veces campeona de Grand Slam en dobles, que fue muy crítica con la decisión arbitral en su podcast. "Es una descalificación automática. Fue una auténtica vergüenza. Sabes que, como jugador, cuando sueltas la raqueta, lo que pase después es tu responsabilidad. No importa si es 'mala suerte'", aseguró la australiana.

Stubbs insistió en que el reglamento debía haberse aplicado con mayor dureza. "Tenías la raqueta en la mano y la soltaste. Si va a parar a las gradas, deberías ser descalificado inmediatamente; esa es la única manera de evitarlo", añadió.

HAMBURGO, PRÓXIMO RETO

Por el momento, Badosa no ha respondido a las críticas y todo apunta a que mantendrá el silencio sobre el asunto.

La española ya se encuentra en Hamburgo, donde disputará un nuevo torneo sobre tierra batida antes de poner rumbo a la gira estadounidense. Su debut será ante la polaca Katarzyna Kawa, mientras que en su lado del cuadro aparece Panna Udvardy, precisamente una de las rivales a las que derrotó durante su brillante recorrido hasta la final del torneo de Iasi.

Con el regreso al Top 100 ya asegurado y el US Open en el horizonte, Badosa buscará dejar atrás la polémica y seguir confirmando sobre la pista que vuelve a estar en el camino correcto.