Remontada épica de Landaluce... ¡y camino abierto sin Sinner!

El tenis español está de enhorabuena y no es para menos. Con la baja de Alcaraz pocos se pensaban que en Roland Garros La Armada seguiría soñando a las puertas de la segunda semana y a falta de uno, serán tres con la clasificación de Martín Landaluce. El español se abonó a la épica y remontó dos sets de desventaja ante el checo Kopriva (1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0).

Una victoria con valor doble porque el español tiene ahora un camino mucho más factible por la parte más alta con la eliminación de Sinner. El número uno tenía que ser su siguiente rival, pero será finalmente el argentino Juan Manuel Cerúndolo su rival en busca de los octavos de final en un camino que se llena ahora de nombres de segundo nivel, como Darderi, Cobolli o Auger-Aliassime.

El español, que ya había necesitado cinco sets y cuatro horas y media para superar en primera ronda al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, volvió a demostrar carácter y resistencia para levantar un partido que parecía completamente perdido.

El inicio fue muy complicado para el madrileño, totalmente superado durante las dos primeras mangas por un Kopriva mucho más sólido y cómodo desde el fondo de pista. Sin embargo, Landaluce reaccionó a partir del tercer set, elevó el nivel de agresividad y comenzó a cambiar por completo la dinámica del encuentro. Consiguió forzar la quinta manga tras adjudicarse un ajustado cuarto set y ahí ya fue claramente superior. Kopriva terminó completamente desbordado física y mentalmente mientras Landaluce cerraba el partido con un contundente 6-0 final.

El triunfo confirma el excelente momento del madrileño, una de las grandes irrupciones del tenis español esta temporada tras alcanzar anteriormente los cuartos de final tanto en el Masters 1000 de Roma como en el de Miami.

SENSACIÓN KOUAME

El otro gran nombre de la jornada fue el del joven francés Moïse Kouame, un tenista de 17 años que ha dado un salto de calidad este año y que se convirtió en el más joven en superar una ronda en Roland Garros en 35 años tras imponerse por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6(8), en un partido que rondó las cinco horas.

Actual 318 del ránking, invitado de los organizadores, nacido en las afueras de París, de padre camerunés y madre marfileña, el tenista ha protagonizado un salto de calidad en el último año, pasando del puesto 833 que tenía a principios de año al 252 que ocupará, al menos, tras su victoria en París.

"La edad es un factor del que se habla mucho, pero yo no pienso en ello, me concentro lo máximo posible en no hacerlo", aseguró el joven tenista, que se entrenó durante años en la academia de Justine Henin en Bélgica, antes de regresar a Francia a la de Patrick Mouratoglou. En la actualidad cuenta entre su cuerpo técnico con el recién retirado Richard Gasquet.

Es el décimo más joven que avanza en París y de los otros nueve, ocho acabaron algún día en el top-10 mundial, un dato que les sirve a los franceses para galvanizar su esperanza.