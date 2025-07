En Reino Unido alucinan con el gesto de Alcaraz con Kate Middleton

En el Reino Unido se han mostrado muy sorprendidos tras el gesto de Carlos Alcaraz hacia la princesa Catalina. Kate Middleton, que fue la encargada de entregar los trofeos de Wimbledon, fue la protagonista de un divertido momento entre ella y el tenista murciano Alcaraz.

El del Palmar hizo una tímida reverencia a la princesa de Gales durante la entrega de los trofeos del All England Club, mientras ella recibía el gesto con una amplia sonrisa, seña muy característica de la mujer del futuro rey de Inglaterra. Catalina es la madrina del torneo de Wimbledon y el domingo era el segundo día consecutivo que asistía a alguno de los partidos. La princesa, también estuvo presente en la final femenina entre Iga Swiatek y Amanda Anisimova.

Muchos británicos han avalado la evidente reverencia a Middleton que Alcaraz le ha hecho a la princesa, algo que no todos los tenistas han tenido la deferencia de hacer. El año pasado, mientras se recuperaba de un cáncer, Kate no pudo asistir a la final femenina, pero sí que estuvo presente en la victoria de Alcaraz contra Novak Djokovic en el All England Club.

En la rueda de prensa posterior al partido, el ganador, Sinner habló de lo que suponía para los jugadores que personas de la realeza asistieran a torneos de tenis. "Creo que para nosotros, los tenistas, es un placer que nos vean porque lo hace aún más especial", dijo Sinner. "Se nota cuánto les importa el tenis y el deporte en sí. "Es muy prestigioso".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz con sus respectivos premios / Wimbledon

Carlos Alcaraz, que buscaba su tercer título consecutivo en Wimbledon, cayó en cuatro sets ante el número 1 del mundo en la Central Court en la final de Wimbledon este domingo. Recibió de manos de Kate el trofeo de subcampeón del torneo.

La princesa no fue la única representación real. El Rey Felipe VI también viajó a Londres para apoyar a 'Carlitos' en su tercera final del All England Club. Felipe VI estuvo acompañado por Kate, Guillermo, George y Charlotte. Aunque en esta ocasión no ha podido ser para Carlos, el rey ha querido dedicarle unas bonitas palabras por su "gran participación en el torneo" y por haber hecho "que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti", añadía el monarca.