El reinado de Aryna Sabalenka como la número uno pende de un hilo: no gana nada desde hace cinco meses

La que había sido la reina indiscutible del tenis femenino está más cerca que nunca de perder su dominio. La bielorrusa Aryna Sabalenka ha sido durante años quien lideraba con gran distancia el tenis femenino en el ránking, siendo la número uno y sin grandes rivales que la acecharan.

Sabalenka acumula un total de 103 semanas en la cima del ránking mundial de la WTA. Alcanzó la histórica cifra redonda de las 100 semanas el pasado 20 de julio, convirtiéndose en la décima jugadora en toda la historia del tenis femenino en lograrlo.

Pero ahora bien, su reinado estaría en las últimas debido a que la bielorrusa lleva meses sin obtener grandes resultados. El problema es que, durante este tiempo, tenistas de menor ránking que no tenían demasiado protagonismo han dado la sorpresa ante Sabalenka y han irrumpido en el ránking de forma inesperada.

A menos de mil puntos de perder el liderazgo

Aryna Sabalenka cuenta con 8.670 puntos, mientras que, en segundo lugar, le sigue pisando los talones la kazaja Elena Rybakina, con 7.786 puntos. La bielorrusa sostiene el número uno del mundo con una ventaja de 884 puntos, una diferencia que no es tan difícil de alcanzar.

Esta temporada no ha conseguido alzar ningún Grand Slam. Se le escapó de las manos el Abierto de Australia, que se llevó Rybakina en una final muy igualada. En Roland Garros cayó en cuartos de final ante Diana Shnaider, y finalmente se coronó sobre la arcilla francesa la joven Mirra Andreeva.

En Wimbledon tampoco encontró mejores resultados, donde acabó despidiéndose de la hierba londinense en los octavos de final tras perder contra Naomi Osaka. El último batacazo ha sido ahora en Toronto, donde cayó ante Ekaterina Alexandrova, quien era la cabeza de serie número 16.

Y todo esto solo en los Grand Slams. La bielorrusa tampoco ha conseguido buenos resultados en otras citas importantes, como Madrid o Berlín.

La prueba de fuego: Cincinnati

El próximo reto de la bielorrusa será en el Masters 1000 de Cincinnati, donde será clave que recupere las sensaciones perdidas en los últimos encuentros para encarar con energía positiva el último grande de la temporada.

Nueva York sería la oportunidad perfecta para revalidar el título conseguido en la pasada edición y seguir liderando el ránking WTA. Aunque tendrá una doble tarea en el US Open, ya que le tocará defender tanto el número uno como el título de campeona.

Última victoria a principios de año en Miami

Y es que la bielorrusa empezó con buen pie el año, ganando de forma consecutiva en Indian Wells y alzando, de momento, su último título individual en el WTA 1000 de Miami, donde consiguió este trofeo tras derrotar a Coco Gauff en la gran final.

Pero parece que este segundo tramo de la temporada la está superando de forma muy notable. ¿Conseguirá seguir manteniendo el título de la mejor jugadora del mundo? Solo el tiempo lo dirá.