El regreso de Serena, envuelto en polémica: el gesto que incendia Wimbledon

El esperado regreso de Serena Williams a la competición individual en Wimbledon no terminó como la estadounidense había imaginado. Casi cuatro años después de su último partido en la categoría, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam cayó derrotada ante la australiana Maya Joint y abandonó el torneo entre la frustración deportiva y la preocupación física.

La estadounidense, de 44 años, ofreció destellos de la calidad que la convirtió en una de las mejores jugadoras de la historia, pero acabó cediendo en tres sets frente a una rival que supo aprovechar el desgaste físico de la ex número uno del mundo.

Más allá del resultado, uno de los momentos más comentados del encuentro llegó al término del partido. Serena protagonizó un saludo especialmente frío con Joint en la red, limitándose a un rápido apretón de manos que muchos interpretaron como una muestra de la frustración que sentía tras la derrota.

Sin embargo, las explicaciones sobre su actitud y sobre su posterior ausencia ante los medios llegaron horas después.

Nada más concluir el encuentro, la organización de Wimbledon comunicó a los periodistas que Serena no comparecería en rueda de prensa. En su lugar, difundió unas breves declaraciones de la estadounidense. "Ha sido fantástico volver a Wimbledon. Nunca esperé volver a estar aquí. El ambiente fue increíble y disfruté muchísimo el momento. Lo echaba de menos", aseguró.

Según informó el London Times, una lesión en la rodilla condicionó el desenlace del encuentro y explica también la ausencia de Serena ante los medios de comunicación. La información fue posteriormente confirmada por su agente, Jill Smoller, que detalló que la estadounidense sufrió molestias físicas durante el partido.

"Serena se lesionó la rodilla al final del primer set y, por lo tanto, fue eximida de sus obligaciones mediáticas por los equipos médicos de Wimbledon y de la WTA", explicó.

Serena durante su partido ante Joint / EFE

La representante de la ex número uno también quiso tranquilizar sobre el alcance del problema. "Abandonó el recinto sin asistencia esa misma noche y está haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles", añadió.

La revelación ayuda a entender por qué Serena decidió no atender a la prensa tras su eliminación, una decisión que inicialmente había generado numerosas especulaciones.

INCÓGNITA DOBLES

Pese a la derrota en individuales, la aventura de Serena en Wimbledon todavía no ha terminado.

La estadounidense sigue inscrita en el cuadro de dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien protagonizará uno de los grandes atractivos del torneo. Ambas tienen previsto enfrentarse a la colombiana Camila Osorio y a la argentina Solana Sierra.

Serena Williams durante su partido ante Joint / EFE

La gran incógnita pasa ahora por conocer el estado real de la rodilla de Serena y si la lesión le permitirá competir en condiciones junto a Venus.

Lo que parecía un regreso soñado al escenario donde levantó siete títulos individuales de Wimbledon terminó dejando una derrota inesperada, un gesto de frustración muy comentado y una preocupación física que mantiene en vilo a los aficionados.