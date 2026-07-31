El regreso de Djokovic a Cincinnati tres años después: "Tengo muchas ganas de volver"

Novak Djokovic ha confirmado su regreso al Cincinnati Open tras tres años de ausencia. El serbio, de 39 años y 24 veces campeón de Grand Slam, volverá a disputar el Masters 1000 de Cincinnati, uno de sus torneos favoritos sobre pista dura, que se celebrará del 8 al 23 de agosto de 2026 en el Lindner Family Tennis Center, en Ohio.

La cuenta oficial del torneo anunció la noticia a través de sus redes sociales con un vídeo en el que el propio Djokovic se dirige a los aficionados: "Hola a todos. Estoy muy contento de anunciar que estaré en el Cincinnati Open este año, por primera vez desde 2023. Ese año jugué una de las tres mejores finales de Masters 1000 de mi carrera. Tengo muchas ganas de volver, jugar delante de vosotros y ver a todos los aficionados de todo el mundo".

Tres veces campeón en Cincinnati

Djokovic es tricampeón del torneo, tras conquistar el título en 2018, 2020 y 2023. Su última participación, en 2023, culminó con una final épica ante Carlos Alcaraz, que se resolvió con un marcador de 5-7, 7-6(7) y 7-6(4), después de casi cuatro horas de partido. El serbio salvó un punto de campeonato y posteriormente calificó ese encuentro como una de las mejores finales de tres sets de su carrera en un Masters 1000.

En Cincinnati presenta un balance de 45 victorias y 12 derrotas, además de una racha de 10 triunfos consecutivos en sus dos últimas participaciones. No disputó las ediciones de 2024 ni 2025. En esta última decidió retirarse por "razones no médicas" tras alcanzar las semifinales de Wimbledon, por lo que su regreso genera una gran expectación.

Situación actual y preparación para el US Open

En 2026, Djokovic llega con un balance de 14 victorias y 5 derrotas, aunque todavía no ha conquistado ningún título. Alcanzó la final del Abierto de Australia, donde cayó ante Carlos Alcaraz, y las semifinales de Wimbledon, en las que fue superado por el número uno del mundo, Jannik Sinner.

A estas alturas de su carrera, el serbio es más selectivo con el calendario y los torneos que disputa. Sin embargo, pese a su edad, el tenista de Belgrado ha demostrado que sigue siendo capaz de competir al máximo nivel y 'hacer sufrir' a las nuevas generaciones.

El Cincinnati Open será una preparación clave sobre pista dura antes del US Open, que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre, donde buscará el 25.º título de Grand Slam, un objetivo que continúa siendo su gran obsesión.

El torneo contará este año con un cuadro ampliado y la presencia de grandes figuras como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, cuyo regreso se espera con expectación, además de otros campeones del circuito. La participación de Djokovic incrementa aún más el atractivo del evento y promete captar la atención de los aficionados de todo el mundo.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo en las redes donde destacan la importancia de volver a ver a uno de los mejores jugadores de la historia en un escenario donde siempre ha ofrecido un tenis de altísimo nivel.