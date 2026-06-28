El refugio de Carlos Alcaraz (23 años) en Murcia tiene senderos con vegetación mediterránea y buenas vistas: "Está muy infravalorado"

Carlos Alcaraz atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera tras detener su calendario por una lesión en la muñeca derecha.

Después de iniciar el año con un título de enorme prestigio, el murciano ha optado por una recuperación lenta y supervisada, priorizando la sostenibilidad física y la gestión responsable del esfuerzo. Su decisión refuerza una madurez deportiva que lo aleja de cualquier precipitación y lo acerca a una visión más estratégica de su trayectoria.

La Ciudad del Tenis: un proyecto que mira al futuro

Mientras avanza su rehabilitación, Alcaraz mantiene la mirada puesta en la futura Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, un complejo de alto rendimiento que aspira a convertir la Región de Murcia en un referente internacional de formación.

El proyecto busca impulsar a jóvenes talentos y consolidar el vínculo del campeón con su tierra, en una apuesta por el desarrollo deportivo y la creación de oportunidades para nuevas generaciones.

El Palmar: el hogar que equilibra al campeón

Más allá de los viajes, los torneos y los focos, Alcaraz encuentra en El Palmar su verdadero refugio.

La pedanía murciana donde nació conserva la esencia de su infancia: calles tranquilas, vida de barrio, huerta cercana y un ritmo cotidiano que contrasta con la intensidad del circuito profesional.

"Murcia está muy infravalorada", afirmaba en el podcast Iguales. Su defensa del territorio es también una reivindicación de su identidad de origen, un ancla emocional que lo acompaña en cada etapa de su carrera.

Un pueblo con encanto, naturaleza y tradición

El Palmar ofrece mucho más que el recuerdo de los primeros golpes de raqueta del campeón.

La Iglesia de la Purísima Concepción es uno de sus edificios más representativos, mientras que las rutas hacia la Sierra de El Puerto permiten contemplar panorámicas de la huerta murciana.

El Palmar, Murcia / Archivo

Los visitantes encuentran espacios como el Jardín de los Chorletes, ideal para paseos en familia, y senderos que combinan vegetación mediterránea, silencio y buenas vistas.

La gastronomía local, basada en productos de la huerta y recetas tradicionales, completa un entorno que mezcla autenticidad, cercanía y sabor.