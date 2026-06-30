La reflexión de Nadal sobre Djokovic que explica su vigencia a los 39 años: "Todavía disfruta"

Mientras Wimbledon vuelve a reunir a las grandes figuras del tenis mundial, Rafael Nadal ha querido destacar una de las cualidades que, a su juicio, explican la extraordinaria longevidad de Novak Djokovic. El balear considera que el serbio continúa compitiendo al máximo nivel gracias a una motivación intacta y a una pasión por el tenis que no ha desaparecido pese a haber conquistado prácticamente todo.

Para Nadal, la explicación de que Djokovic siga siendo candidato a los grandes títulos a estas alturas de su carrera no reside únicamente en su preparación física o en su talento. "Novak sigue ahí porque ama este deporte y siente la pasión de jugar", aseguró.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam considera que esa ambición es la que sigue impulsando al serbio a buscar nuevos retos. "Mientras conserve esa motivación y su cuerpo se lo permita, seguirá teniendo oportunidades de luchar por los torneos más importantes", afirmó.

Djokovic en su partido de primera ronda en Wimbledon / EFE

Nadal también quiso poner en valor todo lo que ha conseguido su histórico rival durante más de dos décadas en la élite. "Lo que ha logrado es extraordinario. Todos hemos llevado nuestras carreras al límite y él continúa haciéndolo", destacó.

El español entiende perfectamente la dificultad de mantenerse competitivo después de haber alcanzado prácticamente todos los objetivos posibles dentro del tenis profesional.

"Cuando alguien ha ganado tanto como nosotros, la única razón para seguir es que todavía disfruta la competición y cree que puede seguir siendo competitivo", reflexionó.

Toni Nadal también se rinde al serbio

Las palabras de Rafa coinciden con las que ha pronunciado recientemente Toni Nadal, quien también mostró su admiración por la capacidad de Djokovic para mantenerse entre los mejores del mundo.

El exentrenador de Rafael Nadal considera que el paso del tiempo hace aún más valiosos los resultados del serbio. "Es probablemente el mejor jugador de la historia, pero los años también pasan para él. Lo que está logrando a esta edad tiene mucho mérito", señaló.

Rafa Jódar. / X

Más allá de Djokovic, Toni también analizó la irrupción de Rafa Jódar, una de las grandes promesas del tenis español, que arrancó su participación en Wimbledon con una convincente victoria frente a Felix Gill.

Aunque reconoció que la hierba no es la superficie más favorable para el madrileño, destacó especialmente su fortaleza mental. "Jódar juega mejor en otras superficies, pero tiene mucha confianza en sí mismo y, si hay un torneo que puede deparar sorpresas, ese es Wimbledon", explicó.

De hecho, Toni fue un paso más allá y se mostró convencido de que el joven español parte con ventaja en su duelo de segunda ronda ante Pablo Carreño. "Jódar es favorito ante Carreño. Es un jugador que te obliga a llegar al límite", concluyó.

Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en Djokovic, que busca ampliar aún más una carrera legendaria. Y si algo tienen claro tanto Rafael Nadal como Toni Nadal, es que la principal razón por la que sigue compitiendo al más alto nivel no es otra que una pasión por el tenis que permanece intacta.