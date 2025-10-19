El récord imposible para Alcaraz: "Es imposible de romper"

Carlos Alcaraz no pudo conquistar su primer Six Kings Slam, después de caer en la gran final contra su máximo rival: Jannik Sinner. El español, que afrontó este torneo sin rodaje y lejos de su mejor versión, se vio superado por el italiano, que estuvo mucho mejor desde el inicio. Antes del partido, el español desveló qué récord le hace más ilusión batir a lo largo de su carrera profesional.

"Hay varios récords que me gustaría tener, pero obviamente el de más títulos de 'Grand Slam'. Es el que todo el mundo quiere. Y después el de semanas de número uno que pertenece a Djokovic y que es una locura porque lleva 400 semanas y pico en lo más alto", comentó el murciano. Ambos los ostenta Novak Djokovic y no será nada fácil superarlo.

Carlos Alcaraz, en el Six Kings Slam / EFE

El récord de más Grand Slams lo tiene Novak Djokovic, que actualmente posee 24 'grandes'. Una cifra que puede variar todavía, teniendo en cuenta que el serbio sigue activo en el circuito, aunque sus posibilidades se han visto reducidas a medida que Sinner y Alcaraz han aumentado de nivel y su físico se ha visto deteriorado.

La otra marca sí parece que va a quedarse como está. Nole ha estado un total de 428 semanas ocupando el número 1 del mundo, una posición lejana a día de hoy. Además, ya no es un objetivo de Djokovic, que disputa pocos torneos durante el año para llegar fresco a las citas importantes. Un dato que llama la atención es que supera en 100 semanas al segundo tenista: Roger Federer.

Novak Djokovic, el hombre de todos los récords / ALEX PLAVEVSKI

A sus 22 años, Carlos Alcaraz tiene seis Grand Slams en sus vitrinas y lleva como número uno del mundo un total de 42 semanas. Por tanto, son dos retos muy a largo plazo que dependerán de cómo se desarrolle su carrera, los competidores que puedan surgir durante el camino y su salud física. Lo que está claro es que Sinner, que ha estado durante 65 semanas en lo más alto, no lo pondrá fácil.

El récord imposible para Alcaraz

Charly se ha puesto retos complicados, pero hay uno que ve totalmente imposible de batir. "El de más títulos de Roland Garros, que tiene Rafa, es imposible de romper". Para ser conscientes de la dimensión de este récord, Alcaraz (con dos Roland Garros) debería ganar el Grand Slam parisino consecutivamente hasta los 34 años para igualar a Nadal.

Sin ir más lejos, esta misma temporada puede lograr una puntuación histórica en el ranking ATP. Con dos torneos todavía por disputar, como el Masters 1000 de París y las ATP Finals, el español podría alcanzar la cifra de 13.740 puntos si ganara ambos torneos. En caso de hacer pleno, sumaría la segunda puntuación más alta de la historia del formato, por detrás de Novak Djokovic en 2015. Otra vez el serbio.