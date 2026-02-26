El recado de Zverev a Alcaraz: "En Australia hubo dos sets donde tuvo descanso"

Alexander Zverev vuelve a competir en el circuito. El alemán todavía no se había dejado ver desde la derrota en semifinales del Open de Australia contra Carlos Alcaraz. Ahora disputa el ATP de Acapulco, donde es el máximo favorito para llevarse el título. Antes de debutar contra Corentin Moutet, al que venció en dos sets, fue preguntado por su último partido.

"Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo", explicó el jugador germano.

5:27h duró el partido de Alcaraz y Zverev / AP

A esta explicación, añadió otro motivo por el que cree que no se clasificó para la final. "Además, hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho". Cabe recordar que Alcaraz fue atendido al sufrir calambres y vómitos durante el tercer set del partido, lo que provocó que no pudiera moverse durante el final de la tercera y la cuarta manga.

"¡Tiene calambres! ¿Qué es esta tontería? ¡No puede ir al médico, tiene calambres!. ¿Qué otra cosa podría ser? ¡Esto es una completa tontería! ¡Tonterías! Esto es increíble!", gritó Zverev durante ese choque. Y es que en el circuito está prohibido ser atendido por calambres, ya que se considera que forma parte de la preparación física del jugador.

Alexander Zverev ha vuelto a competir en Acapulco / ATP

"No jugué nada después del Open de Australia. Me tomé un tiempo de descanso, e hice buenos entrenamientos, porque quiero continuar jugando de cierta manera y con un estilo concreto, y eso requiere bastante entrenamiento y ajustes. Para mí es un juego muy diferente al del año pasado, estoy intentando cosas nuevas. Llegué aquí hace varios días, por lo que he tenido tiempo para entrenar, y para intentar realizar un buen torneo", comentó en México.

El partido entre Zverev y Alcaraz fue el tercero más largo de la historia del Open de Australia, con una duración de cinco horas y 27 minutos. Una batalla física que superó el español a pesar de todas las complicaciones que se dieron durante el duelo. Aún así, considero que el Open de Australia fue un éxito, y el plan que tenemos para 2026 parece que funciona. Estoy feliz por eso, y continuaremos en esa línea", finalizó Zverev.