El recado de Àlex Corretja tras la baja de Alcaraz en Wimbledon: "Lástima tanta ignorancia"

El anuncio de la baja de Carlos Alcaraz para Wimbledon no ha tardado en generar las primeras reacciones. El mundo del tenis lamenta la pérdida de uno de sus mayores activos para la parte más atractiva de la temporada, con su ausencia en dos de los torneos predilectos en su carrera.

París y Londres se quedan sin la figura del tenista español que sigue sufriendo las consecuencias de la lesión que se hizo en Barcelona. Una lesión que generó revuelo y tuvo muchas opiniones distintas, algunas de ellas poniendo en duda la seriedad de la dolencia y suponiendo que su renuncia al torneo era más para descansar que otra cosa.

Una opinión que ahora ha querido dejar en evidencia Àlex Corretja, que tras el anuncio de Carlos Alcaraz en sus redes ha lanzado un mensaje para retratar a sus detractores. "¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba! Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente" apuntó con el hashtag de #loteníaquedecir, dejando claro su opinión contraria a todo lo dicho al respecto.

Más allá de querer ratificar todo ello, Corretja también envió un mensaje de ánimo al tenista de El Palmar. "La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda. ÁNIMOS CARLITOS" escribió respondiendo al post de Alcaraz donde anunciaba su baja de la gira de hierba.

SIN PRESIÓN PARA JÓDAR

Con la baja extendida de Alcaraz, es el de Rafa Jódar el nombre que va a seguir estando en el punto de mira del público. El tenista madrileño apunta alto en su primera aparición en París, aunque para Corretja no hay que tener ninguna expectativa aunque si mucha ilusión.

"Hay esperanzas, pero cero presión" quiso dejar claro el exnúmero dos mundial, también sobre Martín Landaluce, de quien espera grandes cosas de los dos en el futuro tras los cuartos de final de Roma