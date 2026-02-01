En directo
OPEN AUSTRALIA
Las reacciones del Alcaraz - Djokovic, final del Open de Australia 2026 en directo
Sigue en directo las mejores reacciones de la final
Las reacciones del Alcaraz - Djokovic, en vivo hoy.
EL MOMENTO DE CARLOS
Lo tienen claro en la COPE: "Alcaraz está oliendo sangre"
LA MAGIA DE ALCARAZ
"No lo ha visto nadie. Qué magia tiene" alucinan en Eurosport
DESESPERADO DJOKOVIC
Corretja lo dic: "Si Djokovic no gana este punto es por lo que se empieza a desesperar. Está en todos lados Alcaraz y solo puede levantar el pulgar el serbio"
ALCARAZ MEJOR
Lo tienen claro en la COPE: "Nuestro guerrero ha llegado al campo de batalla. Y allí me dio de nuestro escudo. Djokovic ya no tiene esa cara de asesino en serie".
SET VITAL
"Djokovic sabe que este set es muy importante"
VUELVE DJOKOVIC
Corretja: "Por mucho que parezca que están bien, mira lo que dice ahora Alcaraz. 'No sé qué hacer con la derecha'".
VENTAJA PARA DJOKOVIC
En Radio Marca: "Esto es una ventaja para DJokovic"
Y explican: "Cuando las condiciones son más cerrados hay menos impacto del efecto de la bola y Alcaraz juega con muchos de ellos"
ENFADO DE ALCARAZ
Lío con el cierre del techo: "Se está enfadando Alcaraz. No entiende por qué cierran el techo". "A Carlos no le gusta, que cabreo tiene"
NUEVA FINAL
"Empezamos partido" asegura Fernando Ruiz en Eurosport. "El tercer set lo marcará todo" apuntilla Corretja
¿PEOR DJOKOVIC O MEJOR ALCARAZ?
División de opiniones en Radio Marca: Del "mejora Alcaraz" al "bajón inesperado de Djokovic"
