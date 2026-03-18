Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - NewcastleCuadro ChampionsRival Barça cuartos ChampionsBarcelona - Badalona femeninoFinal Copa de la ReinaTottenham - AtléticoChampions hoyLesión Eric GarciaLesión Joan GarciaFinal Champions 2026Cuándo se juegan cuartos ChampionsPichichi ChampionsLesión CourtoisGuardiolaWilly HernangómezAlonsoDroMaldiniClasificación EuroligaRival Madrid cuartosEasyJet AtléticoValencia Basket - Barça horarioAlcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Tenis

La reacción viral de Siniakova: se marcha llorando y evita hablar con su rival

La tenista checa perdió su partido de primera ronda del WTA de Miami frente a Camila Osorio

Siniakova se marchó llorando

Siniakova se marchó llorando / X

Cristina Moreno

Cristina Moreno

La tensión de enfrentarse a partidos importantes puede hacer mella en los jugadores y algunas veces se hace prácticamente imposible controlar los nervios y las reacciones.

Un episodio que deja patente la intensidad de los deportistas se vivió en las pistas de Miami Gardens durante el partido que enfrentó a la colombiana Camila Osorio y la checa Katerina Siniakova en la primera ronda del Miami Open.

La sudamericana apenas dio opciones a su rival en el primer set que se saldó con un claro 6-1. En el inicio de la segunda manga parecía que la europea empezaba a reaccionar y se ponía con un 2-4 en el marcador. Entonces Osorio frenó la racha y sumó cuatro juegos consecutivos para llevarse la victoria por 6-1, 6-4 y avanzar a la siguiente ronda.

En el último punto llegó uno de los momentos más comentados del encuentro, cuando Siniakova, al ver cómo perdía el partido, se tiraba al suelo. Cuando Camila Osorio se acercaba para saludarla y ver cómo se encontraba, esta se levantó sin rápidamente, la saludó con un breve gesto y salió corriendo hacia el banquillo desconsoladamente.

Noticias relacionadas y más

Osorio, desconcertada, solo pudo correr detrás de su rival y saludar al juez de silla, antes de dar por cerrado el encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL