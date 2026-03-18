La reacción viral de Siniakova: se marcha llorando y evita hablar con su rival

La tensión de enfrentarse a partidos importantes puede hacer mella en los jugadores y algunas veces se hace prácticamente imposible controlar los nervios y las reacciones.

Un episodio que deja patente la intensidad de los deportistas se vivió en las pistas de Miami Gardens durante el partido que enfrentó a la colombiana Camila Osorio y la checa Katerina Siniakova en la primera ronda del Miami Open.

La sudamericana apenas dio opciones a su rival en el primer set que se saldó con un claro 6-1. En el inicio de la segunda manga parecía que la europea empezaba a reaccionar y se ponía con un 2-4 en el marcador. Entonces Osorio frenó la racha y sumó cuatro juegos consecutivos para llevarse la victoria por 6-1, 6-4 y avanzar a la siguiente ronda.

En el último punto llegó uno de los momentos más comentados del encuentro, cuando Siniakova, al ver cómo perdía el partido, se tiraba al suelo. Cuando Camila Osorio se acercaba para saludarla y ver cómo se encontraba, esta se levantó sin rápidamente, la saludó con un breve gesto y salió corriendo hacia el banquillo desconsoladamente.

Osorio, desconcertada, solo pudo correr detrás de su rival y saludar al juez de silla, antes de dar por cerrado el encuentro.