La reacción de Sabalenka a Alcaraz: "Estoy celosa"

La relación entre Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka siempre ha sido muy buena. Ambos coincidieron en una pista de entrenamiento durante el US Open y la bielorrusa no dudó en dar su opinión acerca del nuevo peinado que luce el murciano. Fue ella quien inició la charla después de un intercambio de miradas que rápidamente desentonó en una sonrisa mutua.

La número uno del mundo reconoció no tener tanto pelo como Alcaraz, y que estaba celosa del nuevo peinado del español. Fue entonces cuando Alcaraz empezó a explicarle el tiempo que debía invertir para poder peinarse correctamente, algo que no le sucedía cuando tenía el cabello corto. De hecho, en el pasado US Open lució un 'look' rapado, totalmente distinto al de esta edición.

El diálogo prosiguió con varias risas antes de que cada uno se centrara en su propio entrenamiento. Cabe recordar que ambos compartieron momentos juntos en Nueva York la pasada temporada, ya que fueron los respectivos campeones de las ediciones masculina y femenina. Aryna es bien conocida por tener una gran relación con muchos tenistas del circuito ATP, como Novak Djokovic.

Los dos, a por otro título en Nueva York

Sabalenka va por buen camino para revalidar el título del US Open. La bielorrusa se ha clasificado para los cuartos de final y sigue sin ceder ni un solo set en el torneo. Después de varios meses complicados para ella, que pueden costarle el número uno del mundo por mucho que vuelva a levantar el trofeo, podría aprovechar el último Grand Slam del año para acabar con mejores sensaciones.

En el caso de Alcaraz, buscará hacer lo propio ante Tommy Paul. El español ha dejado buenas sensaciones en los últimos partidos y parece que la lesión ya es cosa del pasado. Su regreso ha venido acompañado de un nuevo peinado que ha dado mucho que hablar tanto en el circuito como fuera de él. Ya es habitual que pruebe 'looks' cuando se instala en Nueva York durante dos semanas.