La reacción de Corretja tras conocer la baja de Alcaraz: "No me jodas"

La anunciada baja de Carlos Alcaraz para los torneos de Roma y Roland Garros no ha tardado en tener las primeras reacciones. Todas ellas lamentando no poder ver al bicampeón del Grand Slam francés en acción en este 2026, a la vez que aceptando que la decisión es la más acertada para no correr un riesgo mucho mayor.

Entre todas ellas, no se hizo esperar la de Àlex Corretja, habitual analista del día a día del murciano, que explicó haber quedado “tocado” al enterarse de la noticia. “Se intuía después de bajarse de Madrid con tantos días de antelación. Lo de Roma daba la sensación de que era algo que podía suceder y lo de Roland Garros era más un deseo que una realidad. Pero, tocando de pies al suelo, es lógico que no vea que está capacitado”, explicó.

Una decisión que evidentemente demuestra la preocupación real por el estado del murciano, que pese a tener fijado el objetivo de volver en la gira de hierba, para Corretja es mejor tener la paciencia necesaria para no asegurar todavía nada. “Eso demuestra que hay que esperar y tener mucha paciencia para saber lo que va a suceder. Lo primero que he sentido es un ‘no me jodas’”, comentó.

ELOGIOS A SINNER

La primera reacción a la noticia de la baja de Alcaraz fue de su gran rival, Jannik Sinner, que fue preguntado minutos después del anuncio al terminar su partido de primera ronda en el Mutua Madrid Open. El italiano se mostró afectado por la baja del murciano y aseguró que “el tenis necesita a Alcaraz”.

Unas palabras que elogió Corretja y que aseguró que no le sorprendieron conociendo la personalidad de Sinner. “Es una excelente persona. Es un jugador que respeta a todo el mundo. Lo dice de corazón y piensa realmente que el tenis necesita a Carlos”, aseguró.

Además, explicó que entiende a la perfección el hecho de que pueda echarle de menos a pesar de que, sin Alcaraz, se abren las opciones de Sinner de poder triunfar en París. “A nivel profesional siempre quieres demostrarte a ti mismo que eres el mejor en el torneo que vas a ganar y por eso quieres jugar contra los mejores”, concluyó sobre el asunto.