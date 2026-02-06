Se reabre el dilema de las mujeres y los cinco sets: "Acabaría con la discusión de la igualdad"

El tenis femenino vuelve a situarse en el centro del debate tras un Open de Australia que puede marcar un punto de inflexión. El espectacular desenlace del torneo, con Elena Rybakina coronándose campeona tras una remontada épica en el último set, ha reactivado una vieja discusión: ¿deben las mujeres jugar partidos a cinco sets en los Grand Slams?

Craig Tiley, director del Open de Australia, ha sido el primero en prender la mecha. Convencido del crecimiento físico y competitivo del circuito WTA, confirmó que el torneo estudiará seriamente modificar el formato en las rondas decisivas. “Creo que debería haber partidos a cinco sets para las mujeres. Deberíamos mirar los últimos encuentros —cuartos, semifinales y final— y cambiar el formato”, afirmó tras el torneo.

Tiley no ocultó que el impacto emocional del tenis se ve amplificado en los partidos largos. “Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en las semifinales masculinas… y la final femenina fue increíble. No puedes replicar eso”, aseguró, dejando claro que la propuesta no choca con la normativa actual y que, si se considera adecuada, podría aplicarse a partir de 2027. Eso sí, con un matiz clave: “Tenemos que hablarlo con las jugadoras”.

Mientras tanto, una de las voces más influyentes del tenis mundial no ha dudado en posicionarse. Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams durante una década, se mostró tajante al dar su opinión sobre el asunto. “Las mujeres deberían jugar a cinco sets para que demuestren que pueden hacerlo. Yo creo que pueden hacerlo. Eso acabaría con la discusión de la igualdad en los premios”, sentenció.

Un debate especialmente candente tras el Open de Australia 2026, que ha vuelto a repartir el mismo premio económico en los cuadros masculino y femenino. Carlos Alcaraz y Elena Rybakina se llevaron 4.150.000 dólares australianos cada uno (unos 2,4 millones de euros).

Mouratoglou también apuntó a una cuestión clave para la visibilidad del tenis femenino: los horarios. “No ponen a las mujeres en la sesión nocturna de Roland Garros porque podría ser un partido 6-1 y 6-1 en 40 minutos, y la gente paga una entrada. A cinco sets sería diferente”, explicó el técnico francés, convencido de que el nuevo formato cambiaría la percepción y el atractivo televisivo.

No todas las protagonistas, sin embargo, comparten esta visión. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ya se mostró contraria a la idea meses atrás: “Probablemente me beneficiaría, pero no estamos preparadas. Es demasiado para el cuerpo de una mujer y aumentaría el número de lesiones”.

Con el Open de Australia liderando el debate y figuras como Mouratoglou echando leña al fuego, el tenis femenino se asoma a una posible transformación histórica que promete dividir al circuito… y redefinir el futuro de los Grand Slams.