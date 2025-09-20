El rapero Fedez tilda a Sinner de "italiano purasangre con el acento de Hitler"

Lío de los gordos en Italia después de que el rapero Fedez, uno de los artistas más escuchados del país (3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify), desvelara una estrofa de su próxima canción en la que tacha de “un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler" a Jannik Sinner.

Un verso que ha despertado la indignación en todo el país y que incluso ha hecho que Giuseppe Martucci, concejal de la ciudad de Bolzano, haya denunciado al cantante por “incitación al odio y propaganda con connotaciones raciales, étnicas, nacionales o religiosas”.

“Sentí el deber de actuar en defensa de los valores fundamentales de nuestra Constitución. No podemos permitir que un lenguaje que evoca racismo y odio se normalice desde figuras públicas”, declaró a medios italianos.

La fuerte reacción ha hecho que el propio Fedez haya salido al paso pidiendo disculpa, admitiendo que “si una rima no se entiende, la culpa es de quien la escribe". Pese a ello, su mensaje no ha logrado frenar el aluvión de críticas.

El rapero no solo escribió versos sobre el tenista italiano, sino también sobre la política Elly Schlein, Carlo Acutis o al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, según desveló él mismo con una foto de sus notas en sus redes sociales.