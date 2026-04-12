Así queda el ranking ATP tras la victoria de Sinner: Alcaraz pierde el número uno, pero puede recuperarlo en Barcelona

Jannik Sinner recuperó el trono del tenis mundial tras imponerse en la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Carlos Alcaraz. En una final enrarecida por el fuerte viento en pista, el italiano supo tener la mente más fría que el murciano en los momentos claves y se apuntó un triunfo clave da cara a la carrera por ser número uno.

El tenista transalpino llegaba al Masters 1000 monegasco con la posibilidad de recuperar la primera posición del ranking si conseguía ganar el torneo. Y así lo hizo; a pesar de que su rival en la final fue nuevamente Carlos Alcaraz, el italiano demostró estar más preciso este domingo para coronar Montecarlo en una nueva exhibición de poderío.

Sinner celebra el título / EFE

La victoria permite a Sinner volver a lo más alto del ranking ATP a partir de este lunes con 13.350 puntos, solamente 110 por encima de Alcaraz. El murciano tendrá su primera oportunidad de recuperar la corona esta semana en Barcelona, donde defiende 330 puntos y podría sumar 500 en caso de ganar. Solamente una victoria le serviría a Carlos para recuperar el trono en la ciudad condal, mientras que Sinner descansará para el Masters 1000 de Madrid donde, como Alcaraz, no defiende puntos.

Así queda el Ranking ATP tras el Masters 1000 de Montecarlo

Jannik Sinner (ITA) - 13.350 puntos Carlos Alcaraz (ESP) - 13.240 puntos Alexander Zverev (GER) - 5.555 puntos Novak Djokovic (SRB) - 4.710 puntos Felix Auger-Aliassime (CAN) - 4.100 puntos Ben Shelton (USA) - 3.900 puntos Alex de Minaur (AUS) - 3.895 puntos Taylor Fritz (USA) - 3.870 puntos Lorenzo Musetti (ITA) - 3.625 puntos Daniil Medvedev (RUS) - 3.560 puntos

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